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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня
На Волині 27 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 – 16:00
с. Лудин: вул. Гостинець частково
с. Амбуків частково


Іваничівський район

1. РУ-0.4кВ ЗТП-23 10:00 – 16:00 с.Заболотці вул.Шевченка,Уткіна 28 фарбування обладнання
2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-15 09:30 – 16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47 чистка траси

Камінь-Каширський район

1. 10:20 – 16:10
Школа, Шк. Їдальня, Сільська рада, ФАП, Пошта, Дитячий садок
с.Сошичне вул. Центральна , вул..Лесі Українки, вул..Шкільна


Луцький район

1.09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива”
с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
с. Михайлівка, с. Хорохорин

ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”
с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2.
КТП-404 Л-1,2
10:00-17:00
ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО»


Любомльський та Шацький райони

1. 9:00 – 17:00
С. Світязь вул.: Козацька

2. КТП-473
9:00 – 17:00
Садік, магазини. Клуб
С. Гуща вул..: Підозерна, Лісна, Леніна

Маневицький район

1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30
10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин
ЩТП-475 - ТзОВ "УкрТАУЕР"

місто Нововолинськ

1. ТП-109 РУ-0,4 кВ
09:00-17:00 ГРП, ЦТП м.Нововолинськ
5-й мікрорайон, 22-27

Рожищенський район

1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173

4. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .

5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.

6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин

Старовижівський район

1.10:00-16:00
х.Травники. с Мокре

Турійський район

1. 10:00-16:30
ПАТ «Волинь газ»- КСС,
бригада с.Кустичі



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Теги: відключення, світло
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