Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині 27 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 16:00
с. Лудин: вул. Гостинець частково
с. Амбуків частково
Іваничівський район
1. РУ-0.4кВ ЗТП-23 10:00 – 16:00 с.Заболотці вул.Шевченка,Уткіна 28 фарбування обладнання
2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-15 09:30 – 16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47 чистка траси
Камінь-Каширський район
1. 10:20 – 16:10
Школа, Шк. Їдальня, Сільська рада, ФАП, Пошта, Дитячий садок
с.Сошичне вул. Центральна , вул..Лесі Українки, вул..Шкільна
Луцький район
1.09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива”
с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”
с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2.
КТП-404 Л-1,2
10:00-17:00
ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО»
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
С. Світязь вул.: Козацька
2. КТП-473
9:00 – 17:00
Садік, магазини. Клуб
С. Гуща вул..: Підозерна, Лісна, Леніна
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30
10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин
ЩТП-475 - ТзОВ "УкрТАУЕР"
місто Нововолинськ
1. ТП-109 РУ-0,4 кВ
09:00-17:00 ГРП, ЦТП м.Нововолинськ
5-й мікрорайон, 22-27
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.
6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
Старовижівський район
1.10:00-16:00
х.Травники. с Мокре
Турійський район
1. 10:00-16:30
ПАТ «Волинь газ»- КСС,
бригада с.Кустичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 16:00
с. Лудин: вул. Гостинець частково
с. Амбуків частково
Іваничівський район
1. РУ-0.4кВ ЗТП-23 10:00 – 16:00 с.Заболотці вул.Шевченка,Уткіна 28 фарбування обладнання
2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-15 09:30 – 16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47 чистка траси
Камінь-Каширський район
1. 10:20 – 16:10
Школа, Шк. Їдальня, Сільська рада, ФАП, Пошта, Дитячий садок
с.Сошичне вул. Центральна , вул..Лесі Українки, вул..Шкільна
Луцький район
1.09:00 – 17:00
с. Запусти: Продмаг №20;
с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива”
с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
с. Михайлівка, с. Хорохорин
ПЛ-10 кВ Л-33-04
(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”
с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,
смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200
ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
2.
КТП-404 Л-1,2
10:00-17:00
ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО»
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
С. Світязь вул.: Козацька
2. КТП-473
9:00 – 17:00
Садік, магазини. Клуб
С. Гуща вул..: Підозерна, Лісна, Леніна
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30
10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин
ЩТП-475 - ТзОВ "УкрТАУЕР"
місто Нововолинськ
1. ТП-109 РУ-0,4 кВ
09:00-17:00 ГРП, ЦТП м.Нововолинськ
5-й мікрорайон, 22-27
Рожищенський район
1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173
4. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .
5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.
6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
Старовижівський район
1.10:00-16:00
х.Травники. с Мокре
Турійський район
1. 10:00-16:30
ПАТ «Волинь газ»- КСС,
бригада с.Кустичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня
Сьогодні, 19:00
Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА
Сьогодні, 18:42
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
Сьогодні, 18:12
Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»
Сьогодні, 18:01