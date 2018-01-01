Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 16:00

с. Лудин: вул. Гостинець частково

с. Амбуків частково





Іваничівський район



1. РУ-0.4кВ ЗТП-23 10:00 – 16:00 с.Заболотці вул.Шевченка,Уткіна 28 фарбування обладнання

2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-15 09:30 – 16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47 чистка траси



Камінь-Каширський район



1. 10:20 – 16:10

Школа, Шк. Їдальня, Сільська рада, ФАП, Пошта, Дитячий садок

с.Сошичне вул. Центральна , вул..Лесі Українки, вул..Шкільна





Луцький район



1.09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива”

с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе

с. Михайлівка, с. Хорохорин



ПЛ-10 кВ Л-33-04

(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”

с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,

смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”

2.

КТП-404 Л-1,2

10:00-17:00

ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО»





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

С. Світязь вул.: Козацька



2. КТП-473

9:00 – 17:00

Садік, магазини. Клуб

С. Гуща вул..: Підозерна, Лісна, Леніна



Маневицький район



1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-30

10:00-17:00 КТП-480, с. Карасин

ЩТП-475 - ТзОВ "УкрТАУЕР"



місто Нововолинськ



1. ТП-109 РУ-0,4 кВ

09:00-17:00 ГРП, ЦТП м.Нововолинськ

5-й мікрорайон, 22-27



Рожищенський район



1. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-173



4. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .



5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.



6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин



Старовижівський район



1.10:00-16:00

х.Травники. с Мокре



Турійський район



1. 10:00-16:30

ПАТ «Волинь газ»- КСС,

бригада с.Кустичі







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 16:00с. Лудин: вул. Гостинець частковос. Амбуків частково1. РУ-0.4кВ ЗТП-23 10:00 – 16:00 с.Заболотці вул.Шевченка,Уткіна 28 фарбування обладнання2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-15 09:30 – 16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки 2-47 чистка траси1. 10:20 – 16:10Школа, Шк. Їдальня, Сільська рада, ФАП, Пошта, Дитячий садокс.Сошичне вул. Центральна , вул..Лесі Українки, вул..Шкільна1.09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива”с. Запусти, с. Верхи, с. Веселес. Михайлівка, с. ХорохоринПЛ-10 кВ Л-33-04(КТП-222, 288, 380, 65, 42, 43, 383, 372, 66, 25, 720, 44) с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт”с. Сарнівка, с. Лисокуля, с. Смолигів,смт. Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”2.КТП-404 Л-1,210:00-17:00ТзОВ «ВЕСЕЛЕ-АГРО»1. 9:00 – 17:00С. Світязь вул.: Козацька2. КТП-4739:00 – 17:00Садік, магазини. КлубС. Гуща вул..: Підозерна, Лісна, Леніна1. ПЛ-10 кВ, Л-78-04 до ЛР-3010:00-17:00 КТП-480, с. КарасинЩТП-475 - ТзОВ "УкрТАУЕР"1. ТП-109 РУ-0,4 кВ09:00-17:00 ГРП, ЦТП м.Нововолинськ5-й мікрорайон, 22-271. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)3. КТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка вул. Дачна,40-1734. КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул..1 Травня, Миру .5. КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім с.Олешковичі вул..Спортивна, Червоноармійська, 8 Березня, Набережна.6. КТП-187 9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин1.10:00-16:00х.Травники. с Мокре1. 10:00-16:30ПАТ «Волинь газ»- КСС,бригада с.Кустичі

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