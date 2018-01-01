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Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»

Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»
На Волині 9–13 серпня відбудеться 8-ий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який носить тематику повстанського духу українців, що відображається у пісенній спадщині.

На фестиваль завітають колективи з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії.

Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів, 22 – з інших областей України та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.



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Теги: фестиваль, Берегиня
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