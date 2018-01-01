Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»
Сьогодні, 18:01
На Волині 9–13 серпня відбудеться 8-ий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який носить тематику повстанського духу українців, що відображається у пісенній спадщині.
На фестиваль завітають колективи з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії.
Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів, 22 – з інших областей України та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
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На фестиваль завітають колективи з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії.
Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів, 22 – з інших областей України та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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