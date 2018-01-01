Волинян кличуть на фестиваль «Берегиня»





На фестиваль завітають колективи з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії.



Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів, 22 – з інших областей України та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9–13 серпня відбудеться 8-ий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», який носить тематику повстанського духу українців, що відображається у пісенній спадщині.На фестиваль завітають колективи з Польщі, Білорусі, Словаччини, Франції, Словенії.Волинський край прийматиме загалом п’ять зарубіжних колективів, 22 – з інших областей України та понад сто фольклорних гуртів та окремих виконавців з районів та міст Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію