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Біля Луцька авто злетіло з дороги на городи

Біля Луцька авто злетіло з дороги на городи
Поблизу Луцька трапилася автопригода: через екстрене гальмування Opel не втримався на дорозі, та, пробивши сітку, вилетів на городи.

Про це повідомляють Волинські новини.

Зі слів очевидців, водій білої Toyota повертав на головну дорогу, проте не надав перевагу у русі автомобілю Opel Omega, який рухався головною дорогою.

Через це відбулося зіткнення.

Opel не втримався на дорозі та вилетів на городи.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 3
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ШО ОПЯТЬ БЛЯХИ ))))
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Не водій,а водійка-молода дівчина
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Того що зробили дорогу і тепер всі літають, як навіжені, що не можна спокійно виїхати з повороту!
Треба встановлювати якісь обмежувачі швидкості!!!!!і то негайно, бо буде ще не одна аварія і не тільки на цій дорозі
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