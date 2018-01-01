Біля Луцька авто злетіло з дороги на городи





Про це повідомляють



Зі слів очевидців, водій білої Toyota повертав на головну дорогу, проте не надав перевагу у русі автомобілю Opel Omega, який рухався головною дорогою.



Через це відбулося зіткнення.



Opel не втримався на дорозі та вилетів на городи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька трапилася автопригода: через екстрене гальмування Opel не втримався на дорозі, та, пробивши сітку, вилетів на городи.Про це повідомляють Волинські новини Зі слів очевидців, водій білої Toyota повертав на головну дорогу, проте не надав перевагу у русі автомобілю Opel Omega, який рухався головною дорогою.Через це відбулося зіткнення.Opel не втримався на дорозі та вилетів на городи.

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