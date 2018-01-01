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Біля «Гостинця» в Луцьку спіймали продавця сурогату

Біля «Гостинця» в Луцьку спіймали продавця сурогату
На продавця сурогату, якого сьогодні, 26 липня, виявили в Луцьку, склали адмінпротокол.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали на продавця сурогату, якого виявили вранці інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради поблизу ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності, 11а.

Муніципали побачили жінку, яка реалізовувала сурогат з рук. Інспектори вилучили наявний у неї алкоголь та склали адміністративний протокол, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду.


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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 1
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Та що ви кажете!
Там ще самого "Гостинця" не було, як там спиртом розведеним торгували... при чому одні й ті ж люди,
й всі все знають... А тут така сенсація! Молодці, здивували на ніч
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