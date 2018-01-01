У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу





Про це повідомляє



Меморандум про співпрацю міська влада підписала з регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.



Аби отримати інформацію про програми на пільгове житло, не потрібно доїжджати на окраїну міста. Відтепер всі ці послуги ви можете отримати в центрі надання адмінпослуг, що розташований в центральній частині Луцька.





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