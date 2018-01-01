У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Сьогодні, 22:32
Відтепер у Луцькому ЦНАПі можна отримати новий пакет послуг з вирішення житлових проблем.
Про це повідомляє Перший.
Меморандум про співпрацю міська влада підписала з регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
Аби отримати інформацію про програми на пільгове житло, не потрібно доїжджати на окраїну міста. Відтепер всі ці послуги ви можете отримати в центрі надання адмінпослуг, що розташований в центральній частині Луцька.
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Про це повідомляє Перший.
Меморандум про співпрацю міська влада підписала з регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
Аби отримати інформацію про програми на пільгове житло, не потрібно доїжджати на окраїну міста. Відтепер всі ці послуги ви можете отримати в центрі надання адмінпослуг, що розташований в центральній частині Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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