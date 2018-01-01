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У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу

У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Відтепер у Луцькому ЦНАПі можна отримати новий пакет послуг з вирішення житлових проблем.

Про це повідомляє Перший.

Меморандум про співпрацю міська влада підписала з регіональним управлінням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Аби отримати інформацію про програми на пільгове житло, не потрібно доїжджати на окраїну міста. Відтепер всі ці послуги ви можете отримати в центрі надання адмінпослуг, що розташований в центральній частині Луцька.


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Теги: ЦНАП, Луцьк
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