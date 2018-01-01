Поліція розшукує зловмисника, який пошкодив дорожній знак у Шацьку

На Волині працівники поліції просять допомогти розшукати зловмисника, який пошкодив дорожній знак на вулиці Незалежності в Шацьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у соціальній мережі Facebook.До поліцейських надійшла інформація від місцевого жителя, що в Шацьку на вулиці Незалежності невідомі пошкодили дорожній знак. За цим фактом правоохоронці розпочали перевірку.«Просимо усіх можливих свідків вказаного правопорушення, а також жителів, які володіють будь-якою інформацією стосовно вказаної події, відгукнутися та допомогти встановити осіб, які нищать державне майно», - закликають поліцейські.Телефон чергової служби Шацького відділення поліції: 20-4-64, для анонімних звернень - 0504845266.