Поліція розшукує зловмисника, який пошкодив дорожній знак у Шацьку
Сьогодні, 07:01
На Волині працівники поліції просять допомогти розшукати зловмисника, який пошкодив дорожній знак на вулиці Незалежності в Шацьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
До поліцейських надійшла інформація від місцевого жителя, що в Шацьку на вулиці Незалежності невідомі пошкодили дорожній знак. За цим фактом правоохоронці розпочали перевірку.
«Просимо усіх можливих свідків вказаного правопорушення, а також жителів, які володіють будь-якою інформацією стосовно вказаної події, відгукнутися та допомогти встановити осіб, які нищать державне майно», - закликають поліцейські.
Телефон чергової служби Шацького відділення поліції: 20-4-64, для анонімних звернень - 0504845266.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацького відділення поліції у соціальній мережі Facebook.
До поліцейських надійшла інформація від місцевого жителя, що в Шацьку на вулиці Незалежності невідомі пошкодили дорожній знак. За цим фактом правоохоронці розпочали перевірку.
«Просимо усіх можливих свідків вказаного правопорушення, а також жителів, які володіють будь-якою інформацією стосовно вказаної події, відгукнутися та допомогти встановити осіб, які нищать державне майно», - закликають поліцейські.
Телефон чергової служби Шацького відділення поліції: 20-4-64, для анонімних звернень - 0504845266.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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