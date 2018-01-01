Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі

Родина загиблого розвідникаіз Ковеля пройде реабілітацію в таборі для вдів і дітей бійців АТО в Ізраїлі, організованому відомою ГО «Israeli Friends of Ukraine».Про це у Facebook написала волонтерка«Це родина розвідника Миколи Кравчука: дружинаі 12-річний синочокз Ковеля... Вікторія мріє помолитися за чоловіка біля Гробу Господнього в Єрусалимі... Дівчина плаче, що зла доля дала можливість відвідати Святі Місця лише після смерті коханого…» - зауважила Попова.«Сподіваємося, що хоч трохи справитися з горем цій сім‘і допоможуть ізраїльські психологи, що працюють в таборі... Знаємо по досвіду точно, що організована психологічна реабілітація творить справжні дива... Отже, ковельська ГО «Велика ідея» з надією передає в надійні руки ізраїльським друзям прекрасну родину Кравчуків...» - йдеться в дописі волонтерки.