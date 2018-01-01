Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі
26 липень, 22:56
Родина загиблого розвідника Миколи Кравчука із Ковеля пройде реабілітацію в таборі для вдів і дітей бійців АТО в Ізраїлі, організованому відомою ГО «Israeli Friends of Ukraine».
Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
«Це родина розвідника Миколи Кравчука: дружина Вікторія Кравчук і 12-річний синочок Іллюша з Ковеля... Вікторія мріє помолитися за чоловіка біля Гробу Господнього в Єрусалимі... Дівчина плаче, що зла доля дала можливість відвідати Святі Місця лише після смерті коханого…» - зауважила Попова.
«Сподіваємося, що хоч трохи справитися з горем цій сім‘і допоможуть ізраїльські психологи, що працюють в таборі... Знаємо по досвіду точно, що організована психологічна реабілітація творить справжні дива... Отже, ковельська ГО «Велика ідея» з надією передає в надійні руки ізраїльським друзям прекрасну родину Кравчуків...» - йдеться в дописі волонтерки.
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Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Попова.
«Це родина розвідника Миколи Кравчука: дружина Вікторія Кравчук і 12-річний синочок Іллюша з Ковеля... Вікторія мріє помолитися за чоловіка біля Гробу Господнього в Єрусалимі... Дівчина плаче, що зла доля дала можливість відвідати Святі Місця лише після смерті коханого…» - зауважила Попова.
«Сподіваємося, що хоч трохи справитися з горем цій сім‘і допоможуть ізраїльські психологи, що працюють в таборі... Знаємо по досвіду точно, що організована психологічна реабілітація творить справжні дива... Отже, ковельська ГО «Велика ідея» з надією передає в надійні руки ізраїльським друзям прекрасну родину Кравчуків...» - йдеться в дописі волонтерки.
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