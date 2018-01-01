27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження волинська художниця, член Національної спілки художників України Олена Бурдаш (на фото), музикант та шоумен Микола «Kosik» Климець та режисер монтажу телеканалу «Аверс» Олег Франчак.
Іменинники цього дня - ті, хто носіть ім'я Петро, Микола, Костянтин, Іраклій, Степан, Іван та Федір.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, невичерпного натхнення й енергії.
Професійне свято у цей день – у системних адміністраторів. Бажаємо їм менше клопотів у роботі та більше успіхів.
27 липня 1931 року народився колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.
Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначений орденами Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської і обласної рад, очолював обласне товариство «Знання».
Цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (нині – «Волинь-нова») Євген Грушка.
27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменинники цього дня - ті, хто носіть ім'я Петро, Микола, Костянтин, Іраклій, Степан, Іван та Федір.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, невичерпного натхнення й енергії.
Професійне свято у цей день – у системних адміністраторів. Бажаємо їм менше клопотів у роботі та більше успіхів.
27 липня 1931 року народився колишній ректор Луцького педінституту Нестор Бурчак. До роботи на цій посаді він приступив у 1980-му і працював на ній до кінця життя. Помер 1989-го.
Був заслуженим працівником вищої школи України, відзначений орденами Трудового Червоного Прапора, Знаком Пошани. Обирався депутатом Луцької міської і обласної рад, очолював обласне товариство «Знання».
Цього дня 1933 року народився публіцист, журналіст газети «Волинь» (нині – «Волинь-нова») Євген Грушка.
27 липня 1992-го відбулася передача РПЦ колишньої резиденції православних єпископів – Свято-Успенського собору у Володимирі-Волинському та будівлі колишнього монастиря бернардинів у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі
26 липень, 22:56
У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
26 липень, 22:32
Біля «Гостинця» в Луцьку спіймали продавця сурогату
26 липень, 22:00
Луцька журналістка показала, як годують в обласній лікарні
26 липень, 21:49