Затримали волинянина, який тривалий час торгував амфетаміном
Сьогодні, 00:29
Працівники поліції задокументували злочинну діяльність 30-річного чоловіка, котрий тривалий час займався збутом амфетаміну на території Нововолинська.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Оперативники під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні волинянина виявили та вилучили 10 г порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, яку він зберігав із метою збуту. Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На цей час чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування по справі триває.
За такі дії зловмиснику загрожує покарання від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Оперативники під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні волинянина виявили та вилучили 10 г порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, яку він зберігав із метою збуту. Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
На цей час чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування по справі триває.
За такі дії зловмиснику загрожує покарання від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Кабани-нелегали втікають до Євросоюзу: кумедне відео
Сьогодні, 01:39
На 40-му в Луцьку буде справжній духовний центр, - священик
Сьогодні, 01:07
Затримали волинянина, який тривалий час торгував амфетаміном
Сьогодні, 00:29
27 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Родина загиблого розвідника з Волині пройде реабілітацію в Ізраїлі
26 липень, 22:56