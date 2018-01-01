Затримали волинянина, який тривалий час торгував амфетаміном

Працівники поліції задокументували злочинну діяльність 30-річного чоловіка, котрий тривалий час займався збутом амфетаміну на території Нововолинська.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Оперативники під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні волинянина виявили та вилучили 10 г порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, яку він зберігав із метою збуту. Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.На цей час чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нині вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування по справі триває.За такі дії зловмиснику загрожує покарання від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.