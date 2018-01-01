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На 40-му в Луцьку буде справжній духовний центр, - священик

На 40-му в Луцьку буде справжній духовний центр, - священик
У дитячій церкві у Луцьку мами зможуть поспілкуватись з психологами, священиками і залишити дитину на няню.

Про це розповів настоятель майбутнього храму Віктор Михалевич, - передає інтернет-видання «Волинь24»

Нагадаємо, 25 липня на черговій сесії Луцької міської ради депутати змінили планування 40-го мікрорайону і тим самим погодили будівництво на вулиці Конякіна за рестораном «Вогнем і мечем» дитячої церкви.

Настоятель храму Віктор Михалевич каже, поки невідомо, якою буде будівля ззовні і коли почнуть її зводити. Однак є бачення призначення цієї церкви.

«Це буде не просто будівля з куполом і хрестом, а духовний центр. Щось на подобі протестантського «Фіміаму». Храм займатиме одну четверту частину будівлі, а решту – кімнати для перегляду фільмів, мультфільмів, ігор, годування і пеленання, будуть сучасні ігрові майданчики», - каже священик.

«Ми допомагатимемо у створенні православної сім’ї, молитимемось за тих, хто не може мати діток, розповідатимемо, як правильно їх виховувати. Я працюю вже 15 років у цій сфері і розумію, що багато людей не вміють цього робити. Коли народилась дитинка, чоловік на заробітках, а мама в депресії. А тут буде місце, куди вона зможе прийти поговорити з психологом, священиком, лікарями, а дитинку візьме няня професійна», - додає Віктор Михалевич.

З його слів, служби у цій церкві будуть коротшими, а всередині стоятимуть лавочки для прихожан.

«Це буде дитячий заклад, але не совєцького типу, не тюрма, де дитину покинули, а мама що хоче, те робить, а заклад, куди приходитиме мама з дитиною. Якщо є потреба залишити дитину на дві-три години, можна і це», - резюмував священнослужитель.

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Теги: церква, Луцьк
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