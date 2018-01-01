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Нема кому працювати: суд на Волині припиняє роботу

Нема кому працювати: суд на Волині припиняє роботу
Любомльський райсуд на Волині на два тижні не працюватиме, оскільки не вистачатиме суддів.

Про це повідомили у прес-службі суду.

У зв’язку з вибуттям голови суду Степана Чишія у відпустку та відрядження в Київ для проходження кваліфікаційного оцінювання Любомльський районний суд з 30 липня до 12 серпня не здійснюватиме розгляд справ та матеріалів, що надійшли на його розгляд.

За штатним розписом у суді п’ять посад суддів, дві з яких є вакантними. У двох суддів суду повноваження припинені у зв’язку з закінченням п’ятирічного строку. На сьогодні в суді здійснює правосуддя лише один суддя – Степан Чишій.

Канцелярія суду здійснюватиме прийом та реєстрацію заяв, позовних заяв громадян та установ, матеріалів і клопотань поліції, обвинувальних актів. Однак здійснити автоматизований розподіл та передати справи та матеріали на розгляд суду буде не можливо у зв'язку з відсутністю суддів.

За цих обставин цивільні та адміністративні справи будуть зберігатися у канцелярії суду до виходу голови суду на роботу. Кримінальні провадження, клопотання слідчих органів та справи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством будуть направлятися до апеляційного суду Волинської області для вирішення питання їх розгляду в інших судах області.

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Теги: суддя, Волинь, проблема
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