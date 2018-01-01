У луцькому садочку малята навчатимуться у колишньому зоокуточку
Сьогодні, 06:15
У Луцьку в дошкільному навчальному закладі № 17 «Жайворонок» відкриють додаткову групу на 20 малюків.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради
Капітальний ремонт приміщень, що раніше виконували функцію зоокуточка, провели у ДНЗ №17 «Жайворонок». На базі оновленого простору вже до 1 вересня планується відкрити додаткову дитячу групу, до якої увійде близько 20-ти дітей.
Вартість ремонтних робіт становить близько 680 тисяч гривень. Окрім того, 190 тисяч виділено на купівлю обладнання, посуду, м'яких іграшок та постільної білизни.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради
Капітальний ремонт приміщень, що раніше виконували функцію зоокуточка, провели у ДНЗ №17 «Жайворонок». На базі оновленого простору вже до 1 вересня планується відкрити додаткову дитячу групу, до якої увійде близько 20-ти дітей.
Вартість ремонтних робіт становить близько 680 тисяч гривень. Окрім того, 190 тисяч виділено на купівлю обладнання, посуду, м'яких іграшок та постільної білизни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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