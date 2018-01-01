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У луцькому садочку малята навчатимуться у колишньому зоокуточку

У луцькому садочку малята навчатимуться у колишньому зоокуточку
У Луцьку в дошкільному навчальному закладі № 17 «Жайворонок» відкриють додаткову групу на 20 малюків.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міськради

Капітальний ремонт приміщень, що раніше виконували функцію зоокуточка, провели у ДНЗ №17 «Жайворонок». На базі оновленого простору вже до 1 вересня планується відкрити додаткову дитячу групу, до якої увійде близько 20-ти дітей.

Вартість ремонтних робіт становить близько 680 тисяч гривень. Окрім того, 190 тисяч виділено на купівлю обладнання, посуду, м'яких іграшок та постільної білизни.


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Теги: дитсадок, Луцьк
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