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На «Lutsk Food Fest» виступить рок-гурт «VLASNA»

На «Lutsk Food Fest» виступить рок-гурт «VLASNA»
У суботу та неділю, 28-29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий «Lutsk Food Fest». Організатори підготували насичену програму, зокрема й музичну.

Музичним гостем «Lutsk Food Fest» стане український рок-гурт VLASNA, солісткою якого є екс-лучанка Тетяна Власова. Гурт, який раніше мав назву «АССА», нещодавно змінив ім’я і виступить у Луцьку з оновленою програмою 29 липня.

Окрім того, на головній сцені фестивалю виступлять Dj Phobos, Dj Artem Famous. Dj PLUR, гурт «Mentions» та інші виконавці.

Довідково: Рок-гурт VLASNA - новий проект співачки Тетяни Власової. Гурт раніше називався «АССА» і за час існування встиг стати номінантом всеукраїнської музичної премії YUNA як «Новий подих» української музики, виступити на багатьох великих фестивалях, а їх останній трек «Дощем» неодноразово очолював національний рок-чарт «НеПопса» на радіостанції Джем ФМ.

Сама Тетяна також добре відома в Україні своєю поетичною творчістю та громадською діяльністю.

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Теги: Lutsk Food Fest
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