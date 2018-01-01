На «Lutsk Food Fest» виступить рок-гурт «VLASNA»
Сьогодні, 08:29
У суботу та неділю, 28-29 липня у замку Любарта відбудеться восьмий «Lutsk Food Fest». Організатори підготували насичену програму, зокрема й музичну.
Музичним гостем «Lutsk Food Fest» стане український рок-гурт VLASNA, солісткою якого є екс-лучанка Тетяна Власова. Гурт, який раніше мав назву «АССА», нещодавно змінив ім’я і виступить у Луцьку з оновленою програмою 29 липня.
Окрім того, на головній сцені фестивалю виступлять Dj Phobos, Dj Artem Famous. Dj PLUR, гурт «Mentions» та інші виконавці.
Довідково: Рок-гурт VLASNA - новий проект співачки Тетяни Власової. Гурт раніше називався «АССА» і за час існування встиг стати номінантом всеукраїнської музичної премії YUNA як «Новий подих» української музики, виступити на багатьох великих фестивалях, а їх останній трек «Дощем» неодноразово очолював національний рок-чарт «НеПопса» на радіостанції Джем ФМ.
Сама Тетяна також добре відома в Україні своєю поетичною творчістю та громадською діяльністю.
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Музичним гостем «Lutsk Food Fest» стане український рок-гурт VLASNA, солісткою якого є екс-лучанка Тетяна Власова. Гурт, який раніше мав назву «АССА», нещодавно змінив ім’я і виступить у Луцьку з оновленою програмою 29 липня.
Окрім того, на головній сцені фестивалю виступлять Dj Phobos, Dj Artem Famous. Dj PLUR, гурт «Mentions» та інші виконавці.
Довідково: Рок-гурт VLASNA - новий проект співачки Тетяни Власової. Гурт раніше називався «АССА» і за час існування встиг стати номінантом всеукраїнської музичної премії YUNA як «Новий подих» української музики, виступити на багатьох великих фестивалях, а їх останній трек «Дощем» неодноразово очолював національний рок-чарт «НеПопса» на радіостанції Джем ФМ.
Сама Тетяна також добре відома в Україні своєю поетичною творчістю та громадською діяльністю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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