На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО

У Луцьку виявили продавців сурогату. Алкоголь сумнівної якості продавали на Центральному ринку та ринку «Лучеськ».Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Продавців сурогату виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вчорашнього відпрацювання ринками міста.Неякісний алкоголь продавці ринків відпускали постійним клієнтам, як зненацька з'явились інспектори.«Горілка сумнівної якості була розлита в скляну та пластикову тару та підготовлена для продажу. Однак реалізувати її не вдалося. Завадили хлопці в чорній формі», - пишуть у прес-службі.На продавців сурогату вони склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри порушникам.