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На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО

На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО
У Луцьку виявили продавців сурогату. Алкоголь сумнівної якості продавали на Центральному ринку та ринку «Лучеськ».

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Продавців сурогату виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вчорашнього відпрацювання ринками міста.

Неякісний алкоголь продавці ринків відпускали постійним клієнтам, як зненацька з'явились інспектори.

«Горілка сумнівної якості була розлита в скляну та пластикову тару та підготовлена для продажу. Однак реалізувати її не вдалося. Завадили хлопці в чорній формі», - пишуть у прес-службі.

На продавців сурогату вони склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри порушникам.
На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО
На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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Коментарі 1
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Наші славні мусора успішно зібрали данину здали начальнику і пішли спати. Завтра знову те саме, отакі сірі будні нашої героїчної поліції і їх НАЧАЛЬНИКА .
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