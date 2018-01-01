На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Луцьку виявили продавців сурогату. Алкоголь сумнівної якості продавали на Центральному ринку та ринку «Лучеськ».
Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Продавців сурогату виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вчорашнього відпрацювання ринками міста.
Неякісний алкоголь продавці ринків відпускали постійним клієнтам, як зненацька з'явились інспектори.
«Горілка сумнівної якості була розлита в скляну та пластикову тару та підготовлена для продажу. Однак реалізувати її не вдалося. Завадили хлопці в чорній формі», - пишуть у прес-службі.
На продавців сурогату вони склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри порушникам.
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Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.
Продавців сурогату виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька під час вчорашнього відпрацювання ринками міста.
Неякісний алкоголь продавці ринків відпускали постійним клієнтам, як зненацька з'явились інспектори.
«Горілка сумнівної якості була розлита в скляну та пластикову тару та підготовлена для продажу. Однак реалізувати її не вдалося. Завадили хлопці в чорній формі», - пишуть у прес-службі.
На продавців сурогату вони склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри порушникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Наші славні мусора успішно зібрали данину здали начальнику і пішли спати. Завтра знову те саме, отакі сірі будні нашої героїчної поліції і їх НАЧАЛЬНИКА .
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