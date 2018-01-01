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Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь

Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь
Луцький активіст та член виконкому Луцькради Ігор Алєксєєв обурився станом речей у Шацькому національному парку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Не був років 10, ну що я вам скажу, рагулізм 80-тих й бидлостайл 90-тих там в повному розквіті та прекрасно себе почувають й сьогодні!

Хаос, бруд, про туалети мовчу, бухалово прямо на березі, мат на всю округу, «відбірна» російська попса майже з кожної бази, атракціони ще те задоволення, доріг як не було так й немає, загалом інфраструктура на рівні 1995 року в кращому випадку! А це Національний Парк, перепрошую!!

Це що? Це як?!!» - обурюється активіст.

«От люди з свого Брюсселя зробили мекку, вилили з бронзи 60-ти сантиметрового пацана з причандалами й поставили як ідола, тепер туристи ломляця з усього світу!» - зауважує член виконкому.

«А ми, нам Бог подарував розкішну природу й одне з кращих озер Європи яке ми тупо топим у власних фекаліях...

Можливо я драматизую й комусь саме так комфортно але я абсолютно впевнений що Світязь заслуговує на значно більше , ніж потроху перетворюватись в вигрібну яму, він може й має стати дійсно діамантом не тільки Волині а й усієї України!» - переконаний лучанин.

Іноземні чи внутрішні інвестори, компанії котрі хочуть й вміють робити якісний туристичний бізнес, ось хто має прийти сюди, замість забюрократизованих київських та місцевих чиновників й тупих бариг, яким на той Світязь глибоко ........» - пише Ігор Алексєєв.

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Теги: Світязь, Алексєєв, озеро, Волинь
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На сьогодні це місце відпочинку диких рагулів де можна просто справити нужду на природі.
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