Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь

Луцький активіст та член виконкому Луцькрадиобурився станом речей у Шацькому національному парку.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.«Не був років 10, ну що я вам скажу, рагулізм 80-тих й бидлостайл 90-тих там в повному розквіті та прекрасно себе почувають й сьогодні!Хаос, бруд, про туалети мовчу, бухалово прямо на березі, мат на всю округу, «відбірна» російська попса майже з кожної бази, атракціони ще те задоволення, доріг як не було так й немає, загалом інфраструктура на рівні 1995 року в кращому випадку! А це Національний Парк, перепрошую!!Це що? Це як?!!» - обурюється активіст.«От люди з свого Брюсселя зробили мекку, вилили з бронзи 60-ти сантиметрового пацана з причандалами й поставили як ідола, тепер туристи ломляця з усього світу!» - зауважує член виконкому.«А ми, нам Бог подарував розкішну природу й одне з кращих озер Європи яке ми тупо топим у власних фекаліях...Можливо я драматизую й комусь саме так комфортно але я абсолютно впевнений що Світязь заслуговує на значно більше , ніж потроху перетворюватись в вигрібну яму, він може й має стати дійсно діамантом не тільки Волині а й усієї України!» - переконаний лучанин.Іноземні чи внутрішні інвестори, компанії котрі хочуть й вміють робити якісний туристичний бізнес, ось хто має прийти сюди, замість забюрократизованих київських та місцевих чиновників й тупих бариг, яким на той Світязь глибоко ........» - пише Ігор Алексєєв.