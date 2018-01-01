Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь
Сьогодні, 08:57
Луцький активіст та член виконкому Луцькради Ігор Алєксєєв обурився станом речей у Шацькому національному парку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Не був років 10, ну що я вам скажу, рагулізм 80-тих й бидлостайл 90-тих там в повному розквіті та прекрасно себе почувають й сьогодні!
Хаос, бруд, про туалети мовчу, бухалово прямо на березі, мат на всю округу, «відбірна» російська попса майже з кожної бази, атракціони ще те задоволення, доріг як не було так й немає, загалом інфраструктура на рівні 1995 року в кращому випадку! А це Національний Парк, перепрошую!!
Це що? Це як?!!» - обурюється активіст.
«От люди з свого Брюсселя зробили мекку, вилили з бронзи 60-ти сантиметрового пацана з причандалами й поставили як ідола, тепер туристи ломляця з усього світу!» - зауважує член виконкому.
«А ми, нам Бог подарував розкішну природу й одне з кращих озер Європи яке ми тупо топим у власних фекаліях...
Можливо я драматизую й комусь саме так комфортно але я абсолютно впевнений що Світязь заслуговує на значно більше , ніж потроху перетворюватись в вигрібну яму, він може й має стати дійсно діамантом не тільки Волині а й усієї України!» - переконаний лучанин.
Іноземні чи внутрішні інвестори, компанії котрі хочуть й вміють робити якісний туристичний бізнес, ось хто має прийти сюди, замість забюрократизованих київських та місцевих чиновників й тупих бариг, яким на той Світязь глибоко ........» - пише Ігор Алексєєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Не був років 10, ну що я вам скажу, рагулізм 80-тих й бидлостайл 90-тих там в повному розквіті та прекрасно себе почувають й сьогодні!
Хаос, бруд, про туалети мовчу, бухалово прямо на березі, мат на всю округу, «відбірна» російська попса майже з кожної бази, атракціони ще те задоволення, доріг як не було так й немає, загалом інфраструктура на рівні 1995 року в кращому випадку! А це Національний Парк, перепрошую!!
Це що? Це як?!!» - обурюється активіст.
«От люди з свого Брюсселя зробили мекку, вилили з бронзи 60-ти сантиметрового пацана з причандалами й поставили як ідола, тепер туристи ломляця з усього світу!» - зауважує член виконкому.
«А ми, нам Бог подарував розкішну природу й одне з кращих озер Європи яке ми тупо топим у власних фекаліях...
Можливо я драматизую й комусь саме так комфортно але я абсолютно впевнений що Світязь заслуговує на значно більше , ніж потроху перетворюватись в вигрібну яму, він може й має стати дійсно діамантом не тільки Волині а й усієї України!» - переконаний лучанин.
Іноземні чи внутрішні інвестори, компанії котрі хочуть й вміють робити якісний туристичний бізнес, ось хто має прийти сюди, замість забюрократизованих київських та місцевих чиновників й тупих бариг, яким на той Світязь глибоко ........» - пише Ігор Алексєєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
На сьогодні це місце відпочинку диких рагулів де можна просто справити нужду на природі.
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:06
Рагулізм та бидлостайл, – луцький активіст про озеро Світязь
Сьогодні, 08:57
На двох луцьких ринках продавали сурогат. ФОТО
Сьогодні, 08:35
На «Lutsk Food Fest» виступить рок-гурт «VLASNA»
Сьогодні, 08:29