Курс валют у Луцьку на 27 липня
Сьогодні, 09:06
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.564, а продаж - 26.849.
Євро при купівлі становить - 30.897, при продажу - 31.551.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.700, продаж - 7.290.
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Євро при купівлі становить - 30.897, при продажу - 31.551.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.700, продаж - 7.290.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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