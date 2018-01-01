Дізнається про тата лише з фотографій: просять привітати донечку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.28 липня святкуватиме 3-й день народження. Вона – донька захисника України, старшого сержанта Збройних сил України, учасника російсько-української війни. 18 жовтня 2015 року потрапив у «гарячу точку». 22 лютого 2016-го помер під час несення служби поблизу Мар'їнки через раптову зупинку серця. Про чоловіка говорять, як про відповідального і надійного. У нього залишилось 2 діток.Його маленька донечка Соломія дізнається про татка лише з фотографій. Кожного дня вона вглядається в обличчя чоловіків і сподівається, що батько обов’язково до неї прийде, адже вона постійно відчуває його захист. І лише у снах він її обіймає і ніжно цілує. Вона, як і вся малеча - жвава, гіперактивна дитина, хоче бавитися зі всіма, дружелюбна, допитлива, особливо полюбляє рухливі ігри.Найулюбленіше заняття маленької красунечки це кінетичний пісок, тісто, пластилін, любить складати конструктор. Вміє досить добре їздити на самокаті. Вже самостійно одягається та взувається.Соломійка в садочок ще не ходить, мама планує туди її відвести восени, а поки виховує її вдома. Вона любить мультики і все, що пов’язане зі свинкою Пепою, Хелоу Кітті та Мінні Маус.У Соломійки була киця Мурочка, яку вона просто обожнювала, але на жаль у них дуже маленька однокімнатна квартира і вони змушені були її відвезти до бабусі, проте малеча її часто провідує і привозить кицюні різні смаколики, носить її на ручках. Дівчинка дуже любить тварин і на вулиці, коли гуляє не може пройти мимо котиків та собачок, всіх гладить і кормить.За кордоном малеча не була, та й в Україні ще майже нікуди не їздила. Найбільше Соломійці запам'яталася подорож у Луцьк до Святого Миколая. Захід до цього свята організували та проводили волонтери. Дівчинка каже: «Мені дуже сподобалося. Особливо, коли мене розмалювали гарною кицькою. Там було весело, я стрибала на батутах, бігала по лабіринтах, борсалася в басейні в кульках, танцювала. Я за все це дякую і хочу ще!»Соломійка обожнює свого старшого братика Євгенія, який для неї є і підтримкою, і другом, і наставником, вона все намагається копіювати з нього. Він також її дуже любить, гуляє з нею, влаштовує для неї різні забави, вчить грати футбол, купує солодощі, та завжди із своїх подорожей привозить сестричці подарунки.Мама Інна розповідає, що знаходиться у декретній відпустці. Компенсацію від держави отримала. Живе на пенсію по втраті годувальника, і поки що є соціальна виплата на дитину до трьох років. На даний момент свого житла не має, так як держава кошти на придбання житла ще не виплатила. Проживає в батьківській однокімнатній квартирі малосімейного типу на 11 квадратних метрах.Давайте усі разом підтримаємо сім’ю Героя. А для його маленької донечки зробимо подарунок, щоб Соломійка відчула усю нашу любов та турботу хоча б у свій день народження.Вишневська Соломія- невдовзі 3 роки (28.07.2015). м. Ковель. Ріст: 92 см; Розмір взуття: 25.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.