У Луцьку «спалили» продавців, які вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Вночі у Луцьку інспектори муніципальної варти спіймали на гарячому продавців алкоголю.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Продавці магазинів «Цукерочка», що на вулиці Словацького, «Лювіна», що на Конякіна та «Домашній», що на Гордіюк продовжують реалізовувати алкогольні та слабоалкогольні вироби.
«Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька карають їх адміністративними протоколами, однак штрафи, які порушникам призначають члени адміністративних комісій, їх не надто лякають», - пишуть муніципали.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Продавці магазинів «Цукерочка», що на вулиці Словацького, «Лювіна», що на Конякіна та «Домашній», що на Гордіюк продовжують реалізовувати алкогольні та слабоалкогольні вироби.
«Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька карають їх адміністративними протоколами, однак штрафи, які порушникам призначають члени адміністративних комісій, їх не надто лякають», - пишуть муніципали.
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