Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлини сходу сонця над Луцьком.



Фото можна побачити на сторінці лучанина у Facebook.



«АМОН-РА, на своїй колісниці, виїзджає на небесний пруг над Луцьком...» - пише митець.



Він зазначив, що так древні єгиптяни 4000 тисяч років тому описували схід Сонця.



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