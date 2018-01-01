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Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО

Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини сходу сонця над Луцьком.

Фото можна побачити на сторінці лучанина у Facebook.

«АМОН-РА, на своїй колісниці, виїзджає на небесний пруг над Луцьком...» - пише митець.

Він зазначив, що так древні єгиптяни 4000 тисяч років тому описували схід Сонця.
Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО
Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО

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Теги: фотограф, Луцьк, сонце
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