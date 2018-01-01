Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 10:07
Фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини сходу сонця над Луцьком.
Фото можна побачити на сторінці лучанина у Facebook.
«АМОН-РА, на своїй колісниці, виїзджає на небесний пруг над Луцьком...» - пише митець.
Він зазначив, що так древні єгиптяни 4000 тисяч років тому описували схід Сонця.
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Фото можна побачити на сторінці лучанина у Facebook.
«АМОН-РА, на своїй колісниці, виїзджає на небесний пруг над Луцьком...» - пише митець.
Він зазначив, що так древні єгиптяни 4000 тисяч років тому описували схід Сонця.
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