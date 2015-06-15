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У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО

У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У місті Рівне у четвер, 26 липня, надвечір сталась сильна злива, яка затопила вулиці міста і викликала миттєвий транспортний колапс.

Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, - передає УНН.

“За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.

На вулиці Відінській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.

Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.

У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО

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Теги: злива, Рівне
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