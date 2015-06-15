У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
Сьогодні, 10:57
У місті Рівне у четвер, 26 липня, надвечір сталась сильна злива, яка затопила вулиці міста і викликала миттєвий транспортний колапс.
Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, - передає УНН.
“За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.
На вулиці Відінській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.
Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.
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Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, - передає УНН.
“За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.
На вулиці Відінській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.
Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.
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