У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО





Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, - передає



“За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.



На вулиці Відінській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.



Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рівне у четвер, 26 липня, надвечір сталась сильна злива, яка затопила вулиці міста і викликала миттєвий транспортний колапс.Рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню зі звільнення проїжджих частин доріг. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Рівненській області, - передає УНН “За минулу добу рятувальники обласного центру чотири рази надавали допомогу населенню по звільненню проїжджих частин доріг від повалених дерев внаслідок негоди”, — йдеться у повідомленні.На вулиці Відінській через затоплення утворився затор. По вулиці Степана Бандери вода підійшла до під’їздів будинків і залила цілі двори.Також сильний потоп був на вулиці Княгині Ольги. У деяких місцях вода сягала коліна і пішоходи переходили дороги вбрід.

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