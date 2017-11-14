Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
Сьогодні, 11:27
До Дня села в Лютці випустили місцеві «гроші».
230 років тому вперше в писемних джерелах згадано дане село Старовижівського району, - пише газета Волинь-нова.
Ініціатором відзначення чергової річниці був уродженець села Віталій Хвищук. Саме завдяки йому село почало готуватися до свята.
До Дня села організатори навіть випустили гумористичні місцеві "гроші" – лютики.
Так, святкування проходило з концертом, який тривав у клубі. Викликала зацікавлення серед жителів села та гостей лотерея, де розігрували чимало призів. Увечері для молоді була дискотека.
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230 років тому вперше в писемних джерелах згадано дане село Старовижівського району, - пише газета Волинь-нова.
Ініціатором відзначення чергової річниці був уродженець села Віталій Хвищук. Саме завдяки йому село почало готуватися до свята.
До Дня села організатори навіть випустили гумористичні місцеві "гроші" – лютики.
Так, святкування проходило з концертом, який тривав у клубі. Викликала зацікавлення серед жителів села та гостей лотерея, де розігрували чимало призів. Увечері для молоді була дискотека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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