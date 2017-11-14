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Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО

Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
До Дня села в Лютці випустили місцеві «гроші».

230 років тому вперше в писемних джерелах згадано дане село Старовижівського району, - пише газета Волинь-нова.

Ініціатором відзначення чергової річниці був уродженець села Віталій Хвищук. Саме завдяки йому село почало готуватися до свята.

До Дня села організатори навіть випустили гумористичні місцеві "гроші" – лютики.

Так, святкування проходило з концертом, який тривав у клубі. Викликала зацікавлення серед жителів села та гостей лотерея, де розігрували чимало призів. Увечері для молоді була дискотека.

Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО

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Теги: гроші, свято, Лютка
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