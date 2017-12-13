У Польщі українка народила дитину в туалеті і намагалась її вбити





Про це пише



«Дитину вдалося врятувати», - каже прокурор Пьотр Сітарський з окружної прокуратури в Любліні:



«Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину у привілейованого типу вбивства».



Подія сталася у середу ввечері. Жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, виявивши її закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину. Дівчинка, що початково не давала знаків життя, за мить відкрила очі і почала дихати. Її відвезли до лікарні у Сьвідніку.



36-річну жінку наразі ще не допитували. Прокурор визначає з судовим психіатром термін, коли це можна буде зробити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під Любліном 36-річна українка намагалася вбити дитину.Про це пише Польське радіо «Дитину вдалося врятувати», - каже прокурор Пьотр Сітарський з окружної прокуратури в Любліні:«Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину у привілейованого типу вбивства».Подія сталася у середу ввечері. Жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, виявивши її закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину. Дівчинка, що початково не давала знаків життя, за мить відкрила очі і почала дихати. Її відвезли до лікарні у Сьвідніку.36-річну жінку наразі ще не допитували. Прокурор визначає з судовим психіатром термін, коли це можна буде зробити.

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