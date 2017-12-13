У Польщі українка народила дитину в туалеті і намагалась її вбити
Сьогодні, 11:42
Під Любліном 36-річна українка намагалася вбити дитину.
Про це пише Польське радіо.
«Дитину вдалося врятувати», - каже прокурор Пьотр Сітарський з окружної прокуратури в Любліні:
«Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину у привілейованого типу вбивства».
Подія сталася у середу ввечері. Жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, виявивши її закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину. Дівчинка, що початково не давала знаків життя, за мить відкрила очі і почала дихати. Її відвезли до лікарні у Сьвідніку.
36-річну жінку наразі ще не допитували. Прокурор визначає з судовим психіатром термін, коли це можна буде зробити.
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Про це пише Польське радіо.
«Дитину вдалося врятувати», - каже прокурор Пьотр Сітарський з окружної прокуратури в Любліні:
«Попередня правова кваліфікація, прийнята районним прокурором, - це спроба вбивства. Тим не менше, маючи на увазі обставини, в яких це сталося, а саме під час пологів, можливо під впливом того, як вони протікали, з медичної точки зору тут можуть мати місце різноманітні явища, що свідчать про стан неосудності породіллі, що вимагатиме оцінки судового експерта. Також прокурор повинен мати на увазі обставину у привілейованого типу вбивства».
Подія сталася у середу ввечері. Жінка відійшла від конвеєра і пішла до туалету. Після того, як вона довго не поверталася, її почала шукати сестра, виявивши її закривавленою в туалеті. Інші працівниці знайшли у пластиковій ємкості дитину. Дівчинка, що початково не давала знаків життя, за мить відкрила очі і почала дихати. Її відвезли до лікарні у Сьвідніку.
36-річну жінку наразі ще не допитували. Прокурор визначає з судовим психіатром термін, коли це можна буде зробити.
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Коментарі 1
Це судити потрібно не жінку, а керівників нашої країни, до чого вони довели населення, що люди втікають звідси навіть вагітні, на важку роботу щоб заробити на хліб. Я важаю, що якщо б було в неї благополучне матеріальне становище, вона б ніколи не зробила те що зробила..
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