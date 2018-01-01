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У селах під Луцьком встановили відеокамери, щоб ловити порушників

У селах під Луцьком встановили відеокамери, щоб ловити порушників
На території Княгининівської ОТГ встановили камери зовнішнього спостереження, аби фіксувати порушників правил дорожнього руху та правил благоустрою.

Про це у спільноті Княгининівська громада написала голова ОТГ Олена Твердохліб.

Вона зазначила, що на території громади вже становлені відеокамери зовнішнього спостереження в селі Зміїнець, Милуші та Княгининок.

Відеокамери будуть фіксувати всі порушення правил дорожнього руху на трасі М19 та правил благоустрою громади.

"Тому попереджаємо всіх, що за вашими діями тепер буде слідкувати "пильне око" нашої громади, яка прагне до порядку та чистоти на нашій території, а також дотримання законів України", - йдеться у дописі.

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Теги: камери, Княгининівська ОТГ, Олена Твердохліб
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