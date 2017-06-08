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Ошукали чоловіка, який орендував житло на Світязі

Ошукали чоловіка, який орендував житло на Світязі
На Волині шахраї ошукали 23-річного жителя Рівненської області.

Так, до поліції звернувся молодий чоловік, який розповів, що під приводом здачі в оренду житла у селі Світязь, його ошукали на 3400 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Гроші він перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Поліція вкотре застерігає та надає кілька порад, як вберегтися від інтернет-шахраїв:

- не проводьте передоплати;
- розраховуйтеся за обраний товар при отриманні;
- дороговартісні покупки намагайтеся здійснювати безпосередньо при зустрічі із продавцем;
- по можливості перевірте контакти продавця у якого купуєте товар чи замовляєте послуги;
- ні в якому разі не купуйте товари у осіб, які знаходяться на непідконтрольних територіях.

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Теги: шахраї, Світязь
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