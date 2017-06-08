Ошукали чоловіка, який орендував житло на Світязі
Сьогодні, 12:11
На Волині шахраї ошукали 23-річного жителя Рівненської області.
Так, до поліції звернувся молодий чоловік, який розповів, що під приводом здачі в оренду житла у селі Світязь, його ошукали на 3400 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Гроші він перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Поліція вкотре застерігає та надає кілька порад, як вберегтися від інтернет-шахраїв:
- не проводьте передоплати;
- розраховуйтеся за обраний товар при отриманні;
- дороговартісні покупки намагайтеся здійснювати безпосередньо при зустрічі із продавцем;
- по можливості перевірте контакти продавця у якого купуєте товар чи замовляєте послуги;
- ні в якому разі не купуйте товари у осіб, які знаходяться на непідконтрольних територіях.
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Так, до поліції звернувся молодий чоловік, який розповів, що під приводом здачі в оренду житла у селі Світязь, його ошукали на 3400 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Гроші він перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.
За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Поліція вкотре застерігає та надає кілька порад, як вберегтися від інтернет-шахраїв:
- не проводьте передоплати;
- розраховуйтеся за обраний товар при отриманні;
- дороговартісні покупки намагайтеся здійснювати безпосередньо при зустрічі із продавцем;
- по можливості перевірте контакти продавця у якого купуєте товар чи замовляєте послуги;
- ні в якому разі не купуйте товари у осіб, які знаходяться на непідконтрольних територіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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