Ошукали чоловіка, який орендував житло на Світязі

На Волині шахраї ошукали 23-річного жителя Рівненської області.Так, до поліції звернувся молодий чоловік, який розповів, що під приводом здачі в оренду житла у селі Світязь, його ошукали на 3400 гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Гроші він перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок.За даним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч 1. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.Поліція вкотре застерігає та надає кілька порад, як вберегтися від інтернет-шахраїв:- не проводьте передоплати;- розраховуйтеся за обраний товар при отриманні;- дороговартісні покупки намагайтеся здійснювати безпосередньо при зустрічі із продавцем;- по можливості перевірте контакти продавця у якого купуєте товар чи замовляєте послуги;- ні в якому разі не купуйте товари у осіб, які знаходяться на непідконтрольних територіях.