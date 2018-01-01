На Волині розшукують крадія. ФОТО

Папанова Володимира Андрійовича, якого звинувачують у розбої.



Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Чоловік – 4 грудня 1994 року народження, мешканець села Брище Луцького району.



Йому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів: 8-0332-742340, (068)9475307 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розшукують, якого звинувачують у розбої.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Чоловік – 4 грудня 1994 року народження, мешканець села Брище Луцького району.Йому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів: 8-0332-742340, (068)9475307 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію