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На Волині розшукують крадія. ФОТО

На Волині розшукують крадія. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Папанова Володимира Андрійовича, якого звинувачують у розбої.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Чоловік – 4 грудня 1994 року народження, мешканець села Брище Луцького району.

Йому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів: 8-0332-742340, (068)9475307 або на лінію «102».
На Волині розшукують крадія. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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