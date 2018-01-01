На Волині розшукують крадія. ФОТО
Сьогодні, 12:37
Волинські правоохоронці розшукують Папанова Володимира Андрійовича, якого звинувачують у розбої.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік – 4 грудня 1994 року народження, мешканець села Брище Луцького району.
Йому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів: 8-0332-742340, (068)9475307 або на лінію «102».
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік – 4 грудня 1994 року народження, мешканець села Брище Луцького району.
Йому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місце перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити за номерами телефонів: 8-0332-742340, (068)9475307 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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