На Волині троє дівчат «квасили» у дитсадку





26 липня о 22:30 до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в смт. Любешів по вул. Шкільна на території ДНЗ №3 невідомі особи розпивають спиртні напої, - повідомили правоохоронці.



При виїзді на місце події працівники поліції виявили трьох 18-річних дівчат, які розпивали алкогольні напої на території ДНЗ № 3 «Сонечко».



Поліцейські притягнули правопорушниць до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).

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