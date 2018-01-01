На Волині троє дівчат «квасили» у дитсадку
Сьогодні, 12:55
У Любешові троє 18-річних дівчат пили на території дитсадка.
26 липня о 22:30 до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в смт. Любешів по вул. Шкільна на території ДНЗ №3 невідомі особи розпивають спиртні напої, - повідомили правоохоронці.
При виїзді на місце події працівники поліції виявили трьох 18-річних дівчат, які розпивали алкогольні напої на території ДНЗ № 3 «Сонечко».
Поліцейські притягнули правопорушниць до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
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26 липня о 22:30 до Любешівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в смт. Любешів по вул. Шкільна на території ДНЗ №3 невідомі особи розпивають спиртні напої, - повідомили правоохоронці.
При виїзді на місце події працівники поліції виявили трьох 18-річних дівчат, які розпивали алкогольні напої на території ДНЗ № 3 «Сонечко».
Поліцейські притягнули правопорушниць до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
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