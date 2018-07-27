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Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО

Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
У Володимирі встановили 12 інформаційних мотивуючих табличок, які до
до Дня міста виготовила і встановила місцева молодь.

Їх можна побачити у місцях, де люди люблять проводити дозвілля, зокрема у парку Слов’янському, на громадському пляжі поблизу села Заріччя, у сквері біля історичного музею та парку по вулиці Героїв Небесної Сотні, - інформує Володимир медіа.

Таким чином молодь закликає людей не смітити.

Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО

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Теги: таблички, Володимир
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