Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У Володимирі встановили 12 інформаційних мотивуючих табличок, які до
до Дня міста виготовила і встановила місцева молодь.
Їх можна побачити у місцях, де люди люблять проводити дозвілля, зокрема у парку Слов’янському, на громадському пляжі поблизу села Заріччя, у сквері біля історичного музею та парку по вулиці Героїв Небесної Сотні, - інформує Володимир медіа.
Таким чином молодь закликає людей не смітити.
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до Дня міста виготовила і встановила місцева молодь.
Їх можна побачити у місцях, де люди люблять проводити дозвілля, зокрема у парку Слов’янському, на громадському пляжі поблизу села Заріччя, у сквері біля історичного музею та парку по вулиці Героїв Небесної Сотні, - інформує Володимир медіа.
Таким чином молодь закликає людей не смітити.
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