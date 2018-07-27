Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО



до Дня міста виготовила і встановила місцева молодь.



Їх можна побачити у місцях, де люди люблять проводити дозвілля, зокрема у парку Слов’янському, на громадському пляжі поблизу села Заріччя, у сквері біля історичного музею та парку по вулиці Героїв Небесної Сотні, - інформує



Таким чином молодь закликає людей не смітити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі встановили 12 інформаційних мотивуючих табличок, які додо Дня міста виготовила і встановила місцева молодь.Їх можна побачити у місцях, де люди люблять проводити дозвілля, зокрема у парку Слов’янському, на громадському пляжі поблизу села Заріччя, у сквері біля історичного музею та парку по вулиці Героїв Небесної Сотні, - інформує Володимир медіа Таким чином молодь закликає людей не смітити.

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