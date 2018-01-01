Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи





Про це повідомила прес-служба



"Ми підтверджуємо інформацію, що завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за успішне складання іспитів", - йдеться у повідомлені.



Відтак, на час невідкладних слідчих дій полковника відсторонено від виконання службових обов’язків.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завідувача військової кафедри волинського вишу, якого викрили на хабарі , відсторонили від роботи.Про це повідомила прес-служба Луцького НТУ "Ми підтверджуємо інформацію, що завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за успішне складання іспитів", - йдеться у повідомлені.Відтак, на час невідкладних слідчих дій полковника відсторонено від виконання службових обов’язків.

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