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Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи

Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи
У Луцьку завідувача військової кафедри волинського вишу, якого викрили на хабарі, відсторонили від роботи.

Про це повідомила прес-служба Луцького НТУ.

"Ми підтверджуємо інформацію, що завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за успішне складання іспитів", - йдеться у повідомлені.

Відтак, на час невідкладних слідчих дій полковника відсторонено від виконання службових обов’язків.



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Теги: хабар, викладач, виш, Луцьк
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Коментарі 1
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Смішна-дурна держава наплодила липових полковників (без полків), раніше для цього потрібно було закінчити академію. Гадалось, певне, комусь в верхах, що цим налякають супостата...
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