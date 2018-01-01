Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи
Сьогодні, 13:18
У Луцьку завідувача військової кафедри волинського вишу, якого викрили на хабарі, відсторонили від роботи.
Про це повідомила прес-служба Луцького НТУ.
"Ми підтверджуємо інформацію, що завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за успішне складання іспитів", - йдеться у повідомлені.
Відтак, на час невідкладних слідчих дій полковника відсторонено від виконання службових обов’язків.
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Про це повідомила прес-служба Луцького НТУ.
"Ми підтверджуємо інформацію, що завідувача кафедри військової підготовки Луцького НТУ затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди за успішне складання іспитів", - йдеться у повідомлені.
Відтак, на час невідкладних слідчих дій полковника відсторонено від виконання службових обов’язків.
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Коментарі 1
Смішна-дурна держава наплодила липових полковників (без полків), раніше для цього потрібно було закінчити академію. Гадалось, певне, комусь в верхах, що цим налякають супостата...
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