У Володимирі жінки поцупили одяг зі скриньки для нужденних





У понеділок, 23 липня, жінки дістали звідти кілька речей та, забравши їх, пішли у невідомому напрямку, - пише



Як розповіла очевидець інциденту, одна жінка допомогла меншій залізти в середину контейнера через отвір для закидання речей. Тоді та, що всередині, почала викидати речі з контейнера на асфальт. Друга ж відбирала речі та деякі запакувала для себе. Коли ж все «перебрали», вилізла з контейнера.



У соціальній мережі Фейсбук Ірина Пикалюк прокоментувала ситуацію:



«Якщо вони до такого «додумалися», значить також нужденні. Нехай беруть, раз така скрута, що не можуть піднятися на 3-ій поверх того ж приміщення і взяти, як усі люди».



Нагадаємо, що для малозабезпечених сімей триває проект «Скринька добра», куди містяни зносять непотрібні їм речі, але які ще можна використовувати. Ті, хто потребує, можуть їх отримати безкоштовно за адресою: вулиця Ковельська, 10 (3-й поверх).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському дві жінки залізли в скриньки для збору речей малозабезпеченим сім’ям.У понеділок, 23 липня, жінки дістали звідти кілька речей та, забравши їх, пішли у невідомому напрямку, - пише Місто вечірнє Як розповіла очевидець інциденту, одна жінка допомогла меншій залізти в середину контейнера через отвір для закидання речей. Тоді та, що всередині, почала викидати речі з контейнера на асфальт. Друга ж відбирала речі та деякі запакувала для себе. Коли ж все «перебрали», вилізла з контейнера.У соціальній мережі Фейсбукпрокоментувала ситуацію:«Якщо вони до такого «додумалися», значить також нужденні. Нехай беруть, раз така скрута, що не можуть піднятися на 3-ій поверх того ж приміщення і взяти, як усі люди».Нагадаємо, що для малозабезпечених сімей триває проект «Скринька добра», куди містяни зносять непотрібні їм речі, але які ще можна використовувати. Ті, хто потребує, можуть їх отримати безкоштовно за адресою: вулиця Ковельська, 10 (3-й поверх).

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