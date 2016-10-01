вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі жінки поцупили одяг зі скриньки для нужденних

У Володимирі жінки поцупили одяг зі скриньки для нужденних
У Володимирі-Волинському дві жінки залізли в скриньки для збору речей малозабезпеченим сім’ям.

У понеділок, 23 липня, жінки дістали звідти кілька речей та, забравши їх, пішли у невідомому напрямку, - пише Місто вечірнє.

Як розповіла очевидець інциденту, одна жінка допомогла меншій залізти в середину контейнера через отвір для закидання речей. Тоді та, що всередині, почала викидати речі з контейнера на асфальт. Друга ж відбирала речі та деякі запакувала для себе. Коли ж все «перебрали», вилізла з контейнера.

У соціальній мережі Фейсбук Ірина Пикалюк прокоментувала ситуацію:

«Якщо вони до такого «додумалися», значить також нужденні. Нехай беруть, раз така скрута, що не можуть піднятися на 3-ій поверх того ж приміщення і взяти, як усі люди».

Нагадаємо, що для малозабезпечених сімей триває проект «Скринька добра», куди містяни зносять непотрібні їм речі, але які ще можна використовувати. Ті, хто потребує, можуть їх отримати безкоштовно за адресою: вулиця Ковельська, 10 (3-й поверх).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, одяг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банду, яка обкрадала луцькі «айбокси», відправили за ґрати
Сьогодні, 14:02
На Рівненщині двоє зловмисників зв'язали і пограбували 89-річну бабусю
Сьогодні, 13:46
У Володимирі жінки поцупили одяг зі скриньки для нужденних
Сьогодні, 13:24
Викладача вишу, який погорів на хабарі, відсторонили від роботи
Сьогодні, 13:18
Не смітити: у місті на Волині з'явились оригінальні таблички. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
Волинянка поцупила з магазину дитячий одяг Волинянка поцупила з магазину дитячий одяг
23 травень, 12:36
У Луцьку затримали на гарячому крадійку одягу У Луцьку затримали на гарячому крадійку одягу
01 жовтень, 2016, 23:11
На Волині вкрали одяг, який висів на вулиці На Волині вкрали одяг, який висів на вулиці
09 лютий, 2015, 17:09
Банду, яка обкрадала луцькі «айбокси», відправили за ґрати Банду, яка обкрадала луцькі «айбокси», відправили за ґрати
Сьогодні, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:49
 0
В Іваничах просять «скинутися» на пам'ятник атовцям
Сьогодні, 14:42
 0
На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент
Сьогодні, 14:40
 0
Луцька школа №27 може не відкритися восени. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
 0
У волинській лікарні відповіли на «претензії» до якості їжі
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8