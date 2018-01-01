Луцька школа №27 може не відкритися восени. ВІДЕО

Луцьку школу №27 можуть не встигнути відкрити 1 вересня.Про це повідомили у сюжеті 12 каналу.Будівельні роботи цьогоріч уже завершили. Та на обладнання для навчального закладу у 55-му мікрорайоні міста не вистачає близько 14 мільйонів гривень.Ці гроші можна знайти у державному бюджеті, утім - не раніше осені. А от влітку врятувати ситуацію могли кошти луцької казни.Принаймні, про це йшлося на нещодавній нараді з питань відкриття 27 школи, яка відбулася у стінах облдержадміністрації. Участь у ній взяли керівники міста та області, а також нардеп«Вже проведені тендери, потрібно закупити обладнання. Велися розмови, переговори з приводу того, щоб міська рада виділила ще додатково 14,6 мільйонів за рахунок перерозподілу бюджету, за рахунок перевиконання бюджету. А їм потім на їхні інфраструктурні об'єкти, які міська рада собі поставила за завдання на цей рік, компенсуємо за рахунок соцеконому депутатського», - зауважив нардеп.За словами нардепа, кошти з державного бюджету, згідно з процедурою, зможуть надійти лише восени. Тому представникам Луцькради запропонували, щоб кошти виділили з міського бюджету.Якщо до кінця липня школі не вдасться знайти 14 мільйонів гривень, найвірогідніше, що навчальний рік цього року тут не почнеться. Причому на депозитних рахунках міської ради залишається 38 мільйонів гривень.