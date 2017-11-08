Час для пікніків: складаємо меню*





Тут наведено декілька нетрадиційних варіантів



Тож яким має бути ідеальний пікнік? Можливо, це вишукані посиденьки на природі з використанням меблів і скляного посуду за традицією англійської аристократії? Чи більш демократичний варіант з бутербродами та пляшкою легкого вина, яке так добре смакує охолодженим?



Ідеальний пікнік



По-перше, варто визначитися з концепцією: що найбільше цікавить вас і ваших друзів:

— смачна та поживна їжа;

— веселе застілля з екзотичними спиртними напоями;

— можливість провести час із дітьми;

— романтичне побачення;

— цікаві ігри та конкурси.



Звичайно, можна об’єднати всі ці різновиди пікніків в один, але це не так легко зробити, не зашкодивши чиїмось інтересам й уподобанням. Якщо це пікнік гурманів, передусім варто продумати меню та приготувати все те, що можна буде їсти до того, як приготується основна страва (шашлики, ковбаски чи гриль).



Якщо ж ви прагнете перетворити пікнік на дегустацію екзотичних або улюблених спиртних напоїв, варто потурбуватися про те, щоб вони були охолоджені належним чином (для цього можна взяти із собою сумку-холодильник), а також не забути штопор. І пам’ятайте, що вживати алкогольні напої варто помірно, особливо на природі.

Якщо ви прагнете побути з дітьми, то варто потурбуватися про смачні та поживні закуски для них (шашлик не завжди буде доречним у цьому випадку). Можна зробити невеличкі канапки, нарізати фрукти та овочі, взяти із собою печиво. А якщо тато раптом дістане із сумки-холодильника смачне морозиво, то для малечі це стане справжнім святом.



На романтичне побачення не варто брати забагато їжі, краще подбати про те, щоб місцина, де ви плануєте його провести була мальовничою та усамітненою. Надзвичайно добре, якщо з неї відкривається чудовий краєвид. Подбайте про охолоджене вино та скляні келихи, адже користуватися пластиковими стаканчиками на романтичному побаченні недоречно.



Якщо ви належите до веселої компанії, в якій ніхто не бажає нудьгувати, вигадайте декілька цікавих конкурсів для пікніка, а ще краще, якщо вони будуть з призами, які оцінять усі учасники. Також варто взяти із собою знаряддя для спортивних ігор або настільні ігри, якщо саме їм віддають перевагу члени вашої компанії.



Який би різновид відпочинку на природі ви не обрали, пам’ятайте про те, що за собою варто прибрати все, що залишилося після вас, адже на це місце можуть прийти інші або, через деякий час, і ви самі. Крім того, варто чітко дотримуватися правил пожежної безпеки та не залишати після себе палаюче вогнище.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сонячне літо — це традиційний час для проведення пікніків і, якщо вам набридли шашлики, а хочеться чогось незвичайного та не менш смачного, варто скористатися деякими порадами, наведеними в блозі Метро.Тут наведено декілька нетрадиційних варіантів меню на природу , які стануть незабутніми для вас і ваших друзів.Тож яким має бути ідеальний пікнік? Можливо, це вишукані посиденьки на природі з використанням меблів і скляного посуду за традицією англійської аристократії? Чи більш демократичний варіант з бутербродами та пляшкою легкого вина, яке так добре смакує охолодженим?По-перше, варто визначитися з концепцією: що найбільше цікавить вас і ваших друзів:— смачна та поживна їжа;— веселе застілля з екзотичними спиртними напоями;— можливість провести час із дітьми;— романтичне побачення;— цікаві ігри та конкурси.Звичайно, можна об’єднати всі ці різновиди пікніків в один, але це не так легко зробити, не зашкодивши чиїмось інтересам й уподобанням. Якщо це пікнік гурманів, передусім варто продумати меню та приготувати все те, що можна буде їсти до того, як приготується основна страва (шашлики, ковбаски чи гриль).Якщо ж ви прагнете перетворити пікнік на дегустацію екзотичних або улюблених спиртних напоїв, варто потурбуватися про те, щоб вони були охолоджені належним чином (для цього можна взяти із собою сумку-холодильник), а також не забути штопор. І пам’ятайте, що вживати алкогольні напої варто помірно, особливо на природі.Якщо ви прагнете побути з дітьми, то варто потурбуватися про смачні та поживні закуски для них (шашлик не завжди буде доречним у цьому випадку). Можна зробити невеличкі канапки, нарізати фрукти та овочі, взяти із собою печиво. А якщо тато раптом дістане із сумки-холодильника смачне морозиво, то для малечі це стане справжнім святом.На романтичне побачення не варто брати забагато їжі, краще подбати про те, щоб місцина, де ви плануєте його провести була мальовничою та усамітненою. Надзвичайно добре, якщо з неї відкривається чудовий краєвид. Подбайте про охолоджене вино та скляні келихи, адже користуватися пластиковими стаканчиками на романтичному побаченні недоречно.Якщо ви належите до веселої компанії, в якій ніхто не бажає нудьгувати, вигадайте декілька цікавих конкурсів для пікніка, а ще краще, якщо вони будуть з призами, які оцінять усі учасники. Також варто взяти із собою знаряддя для спортивних ігор або настільні ігри, якщо саме їм віддають перевагу члени вашої компанії.Який би різновид відпочинку на природі ви не обрали, пам’ятайте про те, що за собою варто прибрати все, що залишилося після вас, адже на це місце можуть прийти інші або, через деякий час, і ви самі. Крім того, варто чітко дотримуватися правил пожежної безпеки та не залишати після себе палаюче вогнище.

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