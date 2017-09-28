На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент
Сьогодні, 14:40
На Миколаївщині 15-річного підлітка вдарило струмом у 35 тисяч вольт. Хлопець загинув на місці.
Дитячі пустощі закінчились трагедією на Миколаївщині, - інформує прес-служба Нацполіції Миколаївщини.
"15-річний мешканець Березнегуватого переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся",– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потім хлопець з необережності вхопився за дріт та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Перелякані товариші хлопця побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі проводять розслідування обставин трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дитячі пустощі закінчились трагедією на Миколаївщині, - інформує прес-служба Нацполіції Миколаївщини.
"15-річний мешканець Березнегуватого переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся",– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потім хлопець з необережності вхопився за дріт та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Перелякані товариші хлопця побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі проводять розслідування обставин трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:49
В Іваничах просять «скинутися» на пам'ятник атовцям
Сьогодні, 14:42
На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент
Сьогодні, 14:40
Луцька школа №27 може не відкритися восени. ВІДЕО
Сьогодні, 14:16
У волинській лікарні відповіли на «претензії» до якості їжі
Сьогодні, 14:10