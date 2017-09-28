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На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент

На Миколаївщині 15-річний підліток загинув через невдалий експеримент
На Миколаївщині 15-річного підлітка вдарило струмом у 35 тисяч вольт. Хлопець загинув на місці.

Дитячі пустощі закінчились трагедією на Миколаївщині, - інформує прес-служба Нацполіції Миколаївщини.

"15-річний мешканець Березнегуватого переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент ­ підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся",– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім хлопець з необережності вхопився за дріт та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Перелякані товариші хлопця побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі слідчі проводять розслідування обставин трагедії.



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Теги: струм, смерть, підліток
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