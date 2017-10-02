В Іваничах просять «скинутися» на пам'ятник атовцям
Сьогодні, 14:42
В Іваничах вирішували, як зібрати кошти на спорудження пам'ятника загиблим воїнам АТО.
Зустріч, яку ініціювала голова громадської організації «Спілка матерів військовослужбовців» Надії Рубан, відбулась 25 липня, - йдеться у повідомленні прес-служби Іваничівської РДА.
Під час зустрічі з владцями говорили про встановлення пам’ятника Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО.
На зустріч прибули мами іваничівських Героїв – Любов Романюк, Софія Дармофал, Людмила Потапчук та дружини – Світлана Лисенко, Наталія Хрипушина.
Заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович проінформувала присутніх, що на сьогоднішній день виготовили проектно-кошторисну документацію, провели експертизу, а також провели коригування кошторисної частини проекту в цінах 2018 року.
Відтак, вартість будівництва пам’ятного знака зросла майже на 123 тисячі гривень. Наразі загальна вартість проекту складає 807,2 тисячі гривень. У районному бюджеті призначення на дані цілі становить 539,8 тисяч гривень. Відповідно, потреба в додаткових коштах на виконання робіт по будівництву пам’ятного знаку, станом на 25.07.2018 року – 267,4 тисячі гривень.
В ході зустрічі матері та дружини загиблих воїнів АТО запропонували шукати спонсорів та меценатів, а також небайдужих людей до збору коштів.
Слід зазначити, що на сайті райдержадміністрації розміщена інформація про благодійну акцію «Свіча пам’яті», мета якої – збір коштів на спорудження пам’ятного знака.
Кошти перераховувати можна за реквізитами:
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Зустріч, яку ініціювала голова громадської організації «Спілка матерів військовослужбовців» Надії Рубан, відбулась 25 липня, - йдеться у повідомленні прес-служби Іваничівської РДА.
Під час зустрічі з владцями говорили про встановлення пам’ятника Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО.
На зустріч прибули мами іваничівських Героїв – Любов Романюк, Софія Дармофал, Людмила Потапчук та дружини – Світлана Лисенко, Наталія Хрипушина.
Заступник голови райдержадміністрації Людмила Войтович проінформувала присутніх, що на сьогоднішній день виготовили проектно-кошторисну документацію, провели експертизу, а також провели коригування кошторисної частини проекту в цінах 2018 року.
Відтак, вартість будівництва пам’ятного знака зросла майже на 123 тисячі гривень. Наразі загальна вартість проекту складає 807,2 тисячі гривень. У районному бюджеті призначення на дані цілі становить 539,8 тисяч гривень. Відповідно, потреба в додаткових коштах на виконання робіт по будівництву пам’ятного знаку, станом на 25.07.2018 року – 267,4 тисячі гривень.
В ході зустрічі матері та дружини загиблих воїнів АТО запропонували шукати спонсорів та меценатів, а також небайдужих людей до збору коштів.
Слід зазначити, що на сайті райдержадміністрації розміщена інформація про благодійну акцію «Свіча пам’яті», мета якої – збір коштів на спорудження пам’ятного знака.
Кошти перераховувати можна за реквізитами:
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