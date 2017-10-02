В Іваничах просять «скинутися» на пам'ятник атовцям

В Іваничах вирішували, як зібрати кошти на спорудження пам'ятника загиблим воїнам АТО.Зустріч, яку ініціювала голова громадської організації «Спілка матерів військовослужбовців», відбулась 25 липня, - йдеться у повідомленні прес-служби Іваничівської РДА.Під час зустрічі з владцями говорили про встановлення пам’ятника Героям Небесної Сотні та загиблим учасникам АТО.На зустріч прибули мами іваничівських Героїв –та дружини –Заступник голови райдержадміністраціїпроінформувала присутніх, що на сьогоднішній день виготовили проектно-кошторисну документацію, провели експертизу, а також провели коригування кошторисної частини проекту в цінах 2018 року.Відтак, вартість будівництва пам’ятного знака зросла майже на 123 тисячі гривень. Наразі загальна вартість проекту складає 807,2 тисячі гривень. У районному бюджеті призначення на дані цілі становить 539,8 тисяч гривень. Відповідно, потреба в додаткових коштах на виконання робіт по будівництву пам’ятного знаку, станом на 25.07.2018 року – 267,4 тисячі гривень.В ході зустрічі матері та дружини загиблих воїнів АТО запропонували шукати спонсорів та меценатів, а також небайдужих людей до збору коштів.Слід зазначити, що на сайті райдержадміністрації розміщена інформація про благодійну акцію «Свіча пам’яті», мета якої – збір коштів на спорудження пам’ятного знака.Кошти перераховувати можна за реквізитами: