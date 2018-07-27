На Волині зловили водія з «липовими» документами
Сьогодні, 14:49
У Володимирі-Волинському затримали автомобіль з фальшивим техпаспортом.
За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 27 липня о пів на третю ночі правохоронці затримали автомобіль «БМВ» на львівській реєстрації, - пише Володимир медіа.
Автівкою керував володимирчанин – 27-річний Олександр.
Під час перевірки документів виявили підробку технічного паспорта. Проводиться перевірка.
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За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 27 липня о пів на третю ночі правохоронці затримали автомобіль «БМВ» на львівській реєстрації, - пише Володимир медіа.
Автівкою керував володимирчанин – 27-річний Олександр.
Під час перевірки документів виявили підробку технічного паспорта. Проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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