На Волині зловили водія з «липовими» документами





За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 27 липня о пів на третю ночі правохоронці затримали автомобіль «БМВ» на львівській реєстрації, - пише



Автівкою керував володимирчанин – 27-річний Олександр.



Під час перевірки документів виявили підробку технічного паспорта. Проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському затримали автомобіль з фальшивим техпаспортом.За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 27 липня о пів на третю ночі правохоронці затримали автомобіль «БМВ» на львівській реєстрації, - пише Володимир медіа Автівкою керував володимирчанин – 27-річнийПід час перевірки документів виявили підробку технічного паспорта. Проводиться перевірка.

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