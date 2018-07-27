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На Волині зловили водія з «липовими» документами

На Волині зловили водія з «липовими» документами
У Володимирі-Волинському затримали автомобіль з фальшивим техпаспортом.

За інформацією Володимир-Волинського відділу поліції, 27 липня о пів на третю ночі правохоронці затримали автомобіль «БМВ» на львівській реєстрації, - пише Володимир медіа.

Автівкою керував володимирчанин – 27-річний Олександр.

Під час перевірки документів виявили підробку технічного паспорта. Проводиться перевірка.

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Теги: авто, документи, підробка
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