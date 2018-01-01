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Сидор розповів, звідки у волинській лікарні екстравагантна люстра

Сидор розповів, звідки у волинській лікарні екстравагантна люстра
Виконувач обов’язків головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор пояснив, звідки у медзакладі взялася люстра, фото якої активно обговорювали у соцмережах.

Про це він розповів 27 липня.

За словами медика, світильник з’явився у лікарні приблизно 15 років тому, і це був подарунок.

«І це ми її не купили, це ще покійний губернатор Борис Петрович (Клімчук, - авт.) свідок, нам фірма купила, то що я мав відмовитися? Не купляйте, а візьміть ті гроші і на право-на ліво дайте? Ну що то за керівник був би? Але вона прикрашає, нею милуються», - розповів лікар. За його словами, на той час абажур коштував близько 25-ти тисяч гривень.

Сидор також спростував інформацію щодо «мармурових» бордюрів – таких у лікарні немає, а спонсори за власні кошти встановили гранітні.

«Я їх не платив. Ну, як? Лікується в нас, я кажу, може щось би допомогли - не мені, а тій лікарні. Каже - я маю можливість бордюри – взяли, поміняли бордюр. Я теж маю відмовити, чи як?» - додав він.

«Люди хочуть приходити в лікарню, щоб було чисто і гарно. Ну як дорогі ремонти? Підіть у нас в нефрологію: ми у всіх відділеннях провели ремонти, а залишилося одне. То туди не хочуть лягати - кажуть, ми хочемо у те відділення, де ремонт зроблено. Кажуть, що це бомжатник, що ще за Радянського Союзу – зайдіть, подивіться, чи там можна лежати», - додав Сидор.

Тому він не вперше стикається із невдоволенням людей: коли ремонт не роблять – погано, коли роблять – теж щось не так. Однак він запевнив, що вказані ремонти провели за залучені кошти.

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Теги: Іван Сидор, лікарня, люстра
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