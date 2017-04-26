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Що варто побачити туристам у Луцьку: ТОП-10 будівель у стилі модернізм

Що варто побачити туристам у Луцьку: ТОП-10 будівель у стилі модернізм
Волинський краєзнавець Олександр Котис розповів про найцікавіші споруд Луцька у стилі модернізм.

Які будівлі радить подивитися туристам Олександр розповів в інтерв'ю виданню Тиждень.ua.

"Головна пошта й колишній Укртелеком на Кривому Валу, кінотеатр на П’ятницькій гірці, кілька квартирних будинків зі світловими ліхтарями на Бандери й Сверстюка, котеджі на Потапові та Червоної Калини. З пізнішого — кінотеатр «Зміна», драмтеатр, школа № 8, Будинок мисливців, гідрометцентр на Грибоєдова", - саме такі об'єкти назвав Котис.

У межах проекту «Луцький модернізм», який організував краєзнавець, провели дві цікаві екскурсії.

Так, історик проанонсував, що планує зробити в майбутньому.

"Майбутнього ніхто не знає. Поки що маю намір провести ще одну наступну екскурсію. Планую приблизно на вересень. Хочу більше розказати про будівлі 1970–1980-х років і відгомін у них ідей зачинателів модерністичної естетики", - розповів краєзнавець.

Луцька школа № 8
Луцька школа № 8
Луцька спортивна школа
Луцька спортивна школа
Кінотеатр «Зміна»
Кінотеатр «Зміна»
Кінотеатр «Промінь»
Кінотеатр «Промінь»
Луцький «Драмтеатр»
Луцький «Драмтеатр»


Автор колажів Олександр Котис

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Теги: історія, Олександр Котис, архітектура, туризм
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