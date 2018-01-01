У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У Луцьку скаржаться на неякісно зроблений ремонт дороги на одній із вулиць міста.
Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікував Олег Кобилинський.
Йдеться про погану якість дорожнього покриття на вулиці Ставки, де, за словами автора скарги, минулого року робили ремонт.
"В минулому 2017 році було зроблено капітальний ремонт вулиці Ставки. Дорога не протрималася і рік", - пише Олег.
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Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікував Олег Кобилинський.
Йдеться про погану якість дорожнього покриття на вулиці Ставки, де, за словами автора скарги, минулого року робили ремонт.
"В минулому 2017 році було зроблено капітальний ремонт вулиці Ставки. Дорога не протрималася і рік", - пише Олег.
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