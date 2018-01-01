У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО





Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікував Олег Кобилинський.



Йдеться про погану якість дорожнього покриття на вулиці Ставки, де, за словами автора скарги, минулого року робили ремонт.



"В минулому 2017 році було зроблено капітальний ремонт вулиці Ставки. Дорога не протрималася і рік", - пише Олег.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на неякісно зроблений ремонт дороги на одній із вулиць міста.Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікувавЙдеться про погану якість дорожнього покриття на вулиці Ставки, де, за словами автора скарги, минулого року робили ремонт."В минулому 2017 році було зроблено капітальний ремонт вулиці Ставки. Дорога не протрималася і рік", - пише Олег.

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