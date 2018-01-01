вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО

У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
У Луцьку скаржаться на неякісно зроблений ремонт дороги на одній із вулиць міста.

Відповідне повідомлення на платформі "Відкрите місто" опублікував Олег Кобилинський.

Йдеться про погану якість дорожнього покриття на вулиці Ставки, де, за словами автора скарги, минулого року робили ремонт.

"В минулому 2017 році було зроблено капітальний ремонт вулиці Ставки. Дорога не протрималася і рік", - пише Олег.

У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дороги, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським першокласникам передали конструктори «LEGO»
Сьогодні, 15:45
Повідомили, коли вийде у прокат фільм, який знімали на Волині
Сьогодні, 15:42
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
Сьогодні, 15:38
Що варто побачити туристам у Луцьку: ТОП-10 будівель у стилі модернізм
Сьогодні, 15:19
Сидор розповів, звідки у волинській лікарні екстравагантна люстра
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Ремонтують, аж гай шумить: Волинь освоїла майже всі «державні» гроші на дороги Ремонтують, аж гай шумить: Волинь освоїла майже всі «державні» гроші на дороги
20 липень, 18:17
У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
18 липень, 15:22
На ремонт волинських доріг спрямували лише 74 мільйони гривень На ремонт волинських доріг спрямували лише 74 мільйони гривень
10 липень, 11:11
У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя У Луцьку за 10 мільйонів гривень відремонтують перехрестя
25 червень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин на подвір’ї назбирав майже 200 боровиків. ФОТО
Сьогодні, 16:12
 0
З Волині у Польщу чоловік хотів вивезти купу раритетів
Сьогодні, 16:05
 0
Волинським першокласникам передали конструктори «LEGO»
Сьогодні, 15:45
 0
Повідомили, коли вийде у прокат фільм, який знімали на Волині
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцьку розвалюється нещодавно відремонтована дорога. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
Медіа
відео
1/8