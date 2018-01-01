Волинським першокласникам передали конструктори «LEGO»

Волинським школам передали 15480 комплектів конструкторів «LEGO».Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.Міністерство освіти й науки України вручили керівникам органів управління освітою районів, міст та об’єднаних територіальних громад 15 480 комплектів конструкторів «LEGO», які слугуватимуть дидактичним матеріалом першокласникам з 1 вересня 2018 року.25 липня 2018 року усі конструктори передали у райони та ОТГ області для якісного впровадження концепції Нової української школи. Зокрема, їх будуть використовувати на інтегрованих уроках у перших класах. З допомогою цеглин дітей вчитимуть розрізняти кольори, тренуватимуть увагу та пам'ять.6 цеглин «LEGO» отримає кожен учень першого класу області, аби в ігровій формі було цікаво вчитися. Саме шість цеглинок дозволяють проводити розвивальні, математичні заняття та на логіку.Усі конструктори надаються The LEGO Foundation абсолютно безкоштовно, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між організацією та Міністерством освіти і науки України.