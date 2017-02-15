Повідомили, коли вийде у прокат фільм, який знімали на Волині





Так, 5-го липня на мосту через річку Сазава біля селища Кацов було знято фінальний кадр цього фільму, що створюється за однойменним світовим бестселером Єжи Косинського, - пише газета



Зйомки відбувалися протягом 16 місяців в Україні, зокрема і в Сваловичах Любешівського району, де в ролі масовки брали участь й наші краяни, Словаччині, Польщі та Чехії. Загалом на 43 локаціях, приблизно 100 знімальних днів, протягом яких було знято 263 сцени, 1520 кадрів та зроблено 3531 дубль.



Разом з головним героєм, 11-річним Петром Котляром з Чеського Крумлова, у фільмі зіграло багато відомих акторів: Удо Кір, Джуліан Сендзта Баррі Пеппер, у тому числі світових зірок Гарві Кейтель та Стеллан Скарсгард. Також у фільмі знімалися Тім Калкхоф з Німеччини, Алла Соколова з України, Леч Деблік з Польщі, Джулія Валентова та Мартін Нахалка зі Словаччини та багато визначних чеських акторів: Міша Долежалова, Дженек Пеха, Їтка Швансарова, Радім Фіала та Петр Ванек.



Фільм, знятий оператором Володимиром Смутним на чорно-білу плівку 35мм в форматі Cinemascope, зараз перебуває на стадії постпродукції. Усі візуальні та аудіороботи виробники планують завершити до кінця лютого наступного року. Світова прем’єра фільму запланована на травень, а вихід у кінопрокат – на вересень 2019-го року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно закінчилися зйомки художнього фільму «Пофарбоване пташеня», який знімали минулого року у селі Сваловичі на Волині.Так, 5-го липня на мосту через річку Сазава біля селища Кацов було знято фінальний кадр цього фільму, що створюється за однойменним світовим бестселером, - пише газета Нове життя Зйомки відбувалися протягом 16 місяців в Україні, зокрема і в Сваловичах Любешівського району, де в ролі масовки брали участь й наші краяни, Словаччині, Польщі та Чехії. Загалом на 43 локаціях, приблизно 100 знімальних днів, протягом яких було знято 263 сцени, 1520 кадрів та зроблено 3531 дубль.Разом з головним героєм, 11-річним Петром Котляром з Чеського Крумлова, у фільмі зіграло багато відомих акторів: Удо Кір, Джуліан Сендзта Баррі Пеппер, у тому числі світових зірок Гарві Кейтель та Стеллан Скарсгард. Також у фільмі знімалися Тім Калкхоф з Німеччини, Алла Соколова з України, Леч Деблік з Польщі, Джулія Валентова та Мартін Нахалка зі Словаччини та багато визначних чеських акторів: Міша Долежалова, Дженек Пеха, Їтка Швансарова, Радім Фіала та Петр Ванек.Фільм, знятий оператором Володимиром Смутним на чорно-білу плівку 35мм в форматі Cinemascope, зараз перебуває на стадії постпродукції. Усі візуальні та аудіороботи виробники планують завершити до кінця лютого наступного року. Світова прем’єра фільму запланована на травень, а вихід у кінопрокат – на вересень 2019-го року.

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