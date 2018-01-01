Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня





У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +19 до +22 градусів, удень до +25…+28. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +19 до +22 градусів, удень до +25…+28. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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