Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +19 до +22 градусів, удень до +25…+28. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +19 до +22 градусів, удень до +25…+28. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Украина должна умереть»: що писав в мережі лучанин-«сепаратист»
Сьогодні, 20:31
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Український військовий підірвався на смерть
Сьогодні, 19:34
На Волині телефонні шахраї кинули хлопця на 44 тисячі гривень
Сьогодні, 19:16