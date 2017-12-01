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З Волині у Польщу чоловік хотів вивезти купу раритетів

З Волині у Польщу чоловік хотів вивезти купу раритетів
На "Устилузі" в чоловіка вилучили колекцію історичних цінностей.

Українець, виїжджаючи до Польщі через пункт пропуску Устилуг «зеленим коридором», приховав предмети, що можуть бути культурними та історичними цінностями, - про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Волинські митники виявили їх під час митного огляду у багажному відділенні автомобіля.

Зокрема, на дні картонного ящика з особистими речами лежав металевий клинок без рукоятки з гравірувальним написом «Alles fur Deutschland».

Крім того, у папці темно-зеленого кольору виявили 59 листівок різних років випуску, які мають ознаки культурних цінностей.

В одній з кишень дорожньої сумки був прихований кишеньковий годинник, а в поличці під кермом автомобіля – ікона.

Предмети вилучені для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може кваліфікуватись за статтею 201 Кримінального Кодексу України.

З Волині у Польщу чоловік хотів вивезти купу раритетів

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Теги: митниця, Устилуг, історія
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