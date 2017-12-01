З Волині у Польщу чоловік хотів вивезти купу раритетів
Сьогодні, 16:05
На "Устилузі" в чоловіка вилучили колекцію історичних цінностей.
Українець, виїжджаючи до Польщі через пункт пропуску Устилуг «зеленим коридором», приховав предмети, що можуть бути культурними та історичними цінностями, - про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники виявили їх під час митного огляду у багажному відділенні автомобіля.
Зокрема, на дні картонного ящика з особистими речами лежав металевий клинок без рукоятки з гравірувальним написом «Alles fur Deutschland».
Крім того, у папці темно-зеленого кольору виявили 59 листівок різних років випуску, які мають ознаки культурних цінностей.
В одній з кишень дорожньої сумки був прихований кишеньковий годинник, а в поличці під кермом автомобіля – ікона.
Предмети вилучені для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може кваліфікуватись за статтею 201 Кримінального Кодексу України.
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Українець, виїжджаючи до Польщі через пункт пропуску Устилуг «зеленим коридором», приховав предмети, що можуть бути культурними та історичними цінностями, - про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Волинські митники виявили їх під час митного огляду у багажному відділенні автомобіля.
Зокрема, на дні картонного ящика з особистими речами лежав металевий клинок без рукоятки з гравірувальним написом «Alles fur Deutschland».
Крім того, у папці темно-зеленого кольору виявили 59 листівок різних років випуску, які мають ознаки культурних цінностей.
В одній з кишень дорожньої сумки був прихований кишеньковий годинник, а в поличці під кермом автомобіля – ікона.
Предмети вилучені для проведення експертизи. Правоохоронним органам надіслано повідомлення про протиправне діяння, що може кваліфікуватись за статтею 201 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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