Волинянин на подвір’ї назбирав майже 200 боровиків. ФОТО





Вражаючі трофеї «тихого полювання» показав Юрій Оксентюк, який на подвір’ї у селі Масловець Любомльського району практично на 100 метрах назбирав близько 200 боровиків, - пише Район.Любомль.



Щасливчик спочатку зняв відео грибної поляни, а потім з рідними взявся збирати у кошики гриби.



Фото і відео Юрій виклав на своїй сторінці у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині після затяжних дощів та теплих днів почали з’являтися білі гриби.Вражаючі трофеї «тихого полювання» показав, який на подвір’ї у селі Масловець Любомльського району практично на 100 метрах назбирав близько 200 боровиків, - пише Район.Любомль.Щасливчик спочатку зняв відео грибної поляни, а потім з рідними взявся збирати у кошики гриби.Фото і відео Юрій виклав на своїй сторінці у Facebook.

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