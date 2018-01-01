Волинянин на подвір’ї назбирав майже 200 боровиків. ФОТО
Сьогодні, 16:12
На Волині після затяжних дощів та теплих днів почали з’являтися білі гриби.
Вражаючі трофеї «тихого полювання» показав Юрій Оксентюк, який на подвір’ї у селі Масловець Любомльського району практично на 100 метрах назбирав близько 200 боровиків, - пише Район.Любомль.
Щасливчик спочатку зняв відео грибної поляни, а потім з рідними взявся збирати у кошики гриби.
Фото і відео Юрій виклав на своїй сторінці у Facebook.
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Вражаючі трофеї «тихого полювання» показав Юрій Оксентюк, який на подвір’ї у селі Масловець Любомльського району практично на 100 метрах назбирав близько 200 боровиків, - пише Район.Любомль.
Щасливчик спочатку зняв відео грибної поляни, а потім з рідними взявся збирати у кошики гриби.
Фото і відео Юрій виклав на своїй сторінці у Facebook.
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