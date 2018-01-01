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Волинянин на подвір’ї назбирав майже 200 боровиків. ФОТО

Волинянин на подвір’ї назбирав майже 200 боровиків. ФОТО
На Волині після затяжних дощів та теплих днів почали з’являтися білі гриби.

Вражаючі трофеї «тихого полювання» показав Юрій Оксентюк, який на подвір’ї у селі Масловець Любомльського району практично на 100 метрах назбирав близько 200 боровиків, - пише Район.Любомль.

Щасливчик спочатку зняв відео грибної поляни, а потім з рідними взявся збирати у кошики гриби.

Фото і відео Юрій виклав на своїй сторінці у Facebook.


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Теги: гриби
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