Луцька маршрутка №9а «прогулює» роботу

У Луцьку скаржаться на недотримання графіка руху маршрутки №9а.Відповідне повідомлення розмістивна платформі "Відкрите місто"."Не дивлячись на "вирішення" проблем з дотриманням графіку руху маршруткою № 9а зі сторони управління транспорту Луцької міськради, винесенням перевізнику приписів, від якого все і одразу мало стати чудово..." - зазначив чоловік.За словами Анатолія, 26 липня з 19 до 20 години маршрутки так і не було."Віз, тобто маршрутка № 9а, і нині там. Сьогодні, 26.07.2018, в період часу з 19 до 20 год (більше вже не було сил, терпіння і нервів чекати) вказана маршрутка була відсутня на маршруті в районі зупинки "Модерн-Експо", - йдеться у дописі.