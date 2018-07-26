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Луцька маршрутка №9а «прогулює» роботу

Луцька маршрутка №9а «прогулює» роботу
У Луцьку скаржаться на недотримання графіка руху маршрутки №9а.

Відповідне повідомлення розмістив Анатолій Кондратюк на платформі "Відкрите місто".

"Не дивлячись на "вирішення" проблем з дотриманням графіку руху маршруткою № 9а зі сторони управління транспорту Луцької міськради, винесенням перевізнику приписів, від якого все і одразу мало стати чудово..." - зазначив чоловік.

За словами Анатолія, 26 липня з 19 до 20 години маршрутки так і не було.

"Віз, тобто маршрутка № 9а, і нині там. Сьогодні, 26.07.2018, в період часу з 19 до 20 год (більше вже не було сил, терпіння і нервів чекати) вказана маршрутка була відсутня на маршруті в районі зупинки "Модерн-Експо", - йдеться у дописі.

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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Коментарі 1
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Та вони взагалі їздять як хочуть, приходиться їхати 9, якщо додому,а так можна ждати пів години і більше, нормально їздять вранці, та й то не завжди ((
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