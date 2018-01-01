ТОП-3 літніх міфів про Волинську митницю ДФС

Волинські митники спростували три найпоширеніші міфи про їхню діяльність.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Насправді питання тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів регулюються додатком С до Конвенції про тимчасове ввезення. Україна приєдналася до цього міжнародного договору згідно із законом, прийнятим ще 24 березня 2004 року.Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Право громадян на тимчасове використання транспортних засобів з іноземною реєстрацією в особистих потребах забезпечено нормами Митного Кодексу України, який набув чинності у 2012 році.Ці норми однакові для усіх громадян і застосовуються у всіх автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України. Масові зловживання громадянами наданим їм європейською Конвенцією правом стало можливим через прогалини в українському законодавстві, що потребує корекції на рівні Верховної Ради України.Насправді з набуттям чинності Митного Кодексу України від 2012 року правоохоронні повноваження та можливості митниці були суттєво обмежені. У процесі так званої «декриміналізації» поняття контрабанди як злочину проти суспільства нині розповсюджується тільки на окремі групи товарів (наркотичні засоби, зброя, технічні пристрої стеження, культурні цінності тощо).Протиправне переміщення транспортних засобів на митну територію України тягне за собою лише адміністративну відповідальність, основними видами якої є штраф або конфіскація за рішенням суду.Волинською митницею у межах її повноважень до такої відповідальності було притягнуто більше 35 тисяч власників чи користувачів транспортних засобів з іноземною реєстрацією за порушення термінів перебування автомобілів на митній території України. Протягом 2017-2018 років у рамках співпраці з митними органами суміжних держав посадові особи митниці провели перевірки більше 28 тисяч транспортних засобів з польською, литовською чи білоруською «пропискою».Найбільша законодавча прогалина щодо відповідальності власників автомобілів з іноземною реєстрацією базується на відсутності можливості в органів доходів і зборів контролювати цільове приватне використання автомобіля його власником виключно в його (а не третіх осіб) та особистих (а не комерційних) потребах.Глибоке розуміння цієї загальноукраїнської проблеми знайшло своє відображення у проголосованому народними депутатами у першому читанні проекті Закону України «Про внесення змін до Митного Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринку транспортних засобів».Насправді українське митне законодавство не містить обмежень щодо вивезення громадянами з митної території України тютюну, алкоголю, паливних дров, корисних копалин тощо, якщо вартість цього товару не перевищує 10 тисяч Євро. Обмеження щодо переміщення певних груп товарів встановлені Європейським Союзом або окремими законодавчими актами України тимчасової дії (для прикладу - мораторій на вивезення ділової деревини).Аби уникнути справедливого покарання за порушення митних правил суміжних держав, під час перетину державного кордону суб’єкти ЗЕД постійно і винахідливо шукають способи приховати свій товар. Його фізичне виявлення або перевірка на достовірність поданих товаросупровідних документів – одне із основних завдань митників. За перше півріччя 2018 року Волинська митниця склала 8 протоколів, за якими вилучила зі схованок в особистих речах майже 32 кг бурштину на суму більше 446 тисяч гривень, 9 протоколів про підробку товаросупровідних документів на лісоматеріали на суму більше 3 млн грн., 87 протоколів на майже 50 тисяч пачок прихованих цигарок.Постійні змагання між кмітливими порушниками законодавства та контролюючими органами – буденна світова практика, у якій ніколи не досягається 100-відсоткового викриття. Усвідомлюючи це, митні органи суміжних країн співпрацюють між собою на спільний результат. При цьому увага кожної сторони більше спрямована на захист своєї митної території.Виявлення, для прикладу, польськими колегами у Дорогуську партії бурштину або українськими митниками в Ягодині партії амфетаміну та взаємний обмін інформацією про такі випадки є свідченням добросусідських відносин та належно організованої роботи щодо охорони митних територій та економічних інтересів обидвох держав.