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У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО

У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
Сьогодні минає рівно шістнадцять років від Скнилівської трагедії.

У Львові відбулись пам'ятні заходи, - повідомляє УНН.

Зранку, у капличці Усіх святих українського народу і пам'яті жертв Скнилівської трагедії, біля летовища, священнослужителі відслужили літургію та парастас за померлими. Після цього люди вирушили до "Сегменту пам'яті" на аеродромі.

Там присутні поклали квіти до могил та біля пам'ятного знаку, на місці трагедії отці відслужили літію.

Львів'янин пан Володимир на Скнилові у 2002 році втратив дочку з родиною.

"Ми цілу ніч їздили по всіх моргах, шукали їх. Уже в неділю знайшли їх в морзі. Дуже боляче згадувати ті часи",- розповів пан Володимир.

Участь у поминальних заходах взяли родичі загиблих, а також духовні особи різних конфесій.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, в Україні згадують загиблих під час падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, які були присутні на святкуванні 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом у 2002 році. Тоді внаслідок падіння винищувача у натовп глядачів загинули 77 осіб, серед яких 28 дітей, а також постраждали близько 250 людей.
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО
У Львові вшанували жертв Скнилівської трагедії. ФОТО

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Теги: трагедія, Скнилів
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