У Луцьку без обговорення з громадою реконструюють РАЦС, – ЗМІ
Сьогодні, 17:12
У Луцьку філію ЦНАПу, яку планують облаштувати у приміщенні РАЦСу, хочуть реконструювати за 1,5 мільйона гривень.
Виконавчий комітет Луцької міської ради без тендеру замовив розроблення проектної документації на філію департаменту «Центр надання адміністративних послуг» вартістю 1,5 мільйона гривень, - пише Валентина Куць для Громадського.Волинь.
Інформацію про це розмістили на платформі Prozorro. Філію ЦНАПу планують облаштувати у приміщенні РАЦСу.
Чиновники міськради замовили розробку проектної документації у одеського підприємця-архітектора Анатолія Єскарєва і вже уклали із ним договір. Втім, ця закупівля, за інформацією "Громадського," містить деякі цікаві деталі, на які варто звернути увагу.
Перша деталь – це те, що ідея і проект реконструкції не обговорювалися із громадою міста. У ЗМІ лише з’явилась інформація про те, що відбір проектів на реконструкцію РАЦСу проводить заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. Про це він повідомляв на своїй FB-сторінці і оприлюднив фото проекту реконструкції:
Дивним виглядає і те, що реконструкцію РАЦСу проводять на прохання аж одного заявника: до Григорія Пустовіта звернувся безробітний з Рожищенського району Сергій Бондарчук:
Друга деталь: у договорі, підписаному Григорієм Пустовітом та виконавцем Анатолієм Єскаревим, вказано що розробка документації матиме три стадії: ескізний проект, проект і робочий проект. Однак ні розмірів, ні технічних даних, ні інших деталей таких робіт не вказано.
Третя деталь: для проведення відкритих конкурентних торгів щодо визначення розробника проекту не вистачило 4-х тисяч гривень. На такі види послуг, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», конкурс повинен проводитися на суму від 1,5 мільйона гривень. В даній закупівлі міським посадовцям «не вистачило» для цього всього кілька тисяч гривень. А тому розробника документації визначили без «зайвої» конкуренції.
І четверта деталь, яка викликає найбільше запитань – чому така велика сума за розроблення проектної документації? Адже порівнявши подібні пропозиції на Prozorro, бачимо що вони є значно дешевші. Наприклад, розробка проектно-кошторисної документації для будівництва центру надання адміністративних послуг в Полтаві в того ж архітектора коштувала для полтавчан втричі дешевше.
Крім того, будівля РАЦСу є пам’яткою архітектури місцевого значення, тож реконструкцію такої споруди потрібно погоджувати в обласному управлінні культури. Посадовці управління кажуть, що питання реконструкції не застосовується до пам’яток, тому погодили реставраційне завдання на пристосування Палацу урочистих подій під ЦНАП лише в межах існуючої споруди – про це йдеться у програмі каналу «Суспільне. Волинь».
Більше дізнатись про проект реконструкції ми спробували у самого Анатолія Єскарєва, з яким уклали договір. Розмовляти по телефону він відмовився, посилаючись на зайнятість. Попросив надіслати запитання на електронну скриньку, однак впродовж тижня так і не знайшов часу відповісти на них, а на телефонні дзвінки не відповідав.
До речі, архітектурні пропозиції Анатолія Єскарєва не схвалили в самій Одесі. Кілька років тому одеська міська влада замовила у нього проект Грецького парку, однак у мешканців така концепція викликала обурення. У коментарях на сайті culturemeter.od.ua одесити звинувачують владу у відмиванні коштів через цей проект та у спотворенні справжнього існуючого парку магазинами та ресторанами.
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Виконавчий комітет Луцької міської ради без тендеру замовив розроблення проектної документації на філію департаменту «Центр надання адміністративних послуг» вартістю 1,5 мільйона гривень, - пише Валентина Куць для Громадського.Волинь.
Інформацію про це розмістили на платформі Prozorro. Філію ЦНАПу планують облаштувати у приміщенні РАЦСу.
Чиновники міськради замовили розробку проектної документації у одеського підприємця-архітектора Анатолія Єскарєва і вже уклали із ним договір. Втім, ця закупівля, за інформацією "Громадського," містить деякі цікаві деталі, на які варто звернути увагу.
Перша деталь – це те, що ідея і проект реконструкції не обговорювалися із громадою міста. У ЗМІ лише з’явилась інформація про те, що відбір проектів на реконструкцію РАЦСу проводить заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. Про це він повідомляв на своїй FB-сторінці і оприлюднив фото проекту реконструкції:
Такий проект реконструкції РАЦСу пропонує одеський архітектор, з яким в.о. міського голови Григорій Пустовіт уклав договір
Дивним виглядає і те, що реконструкцію РАЦСу проводять на прохання аж одного заявника: до Григорія Пустовіта звернувся безробітний з Рожищенського району Сергій Бондарчук:
Друга деталь: у договорі, підписаному Григорієм Пустовітом та виконавцем Анатолієм Єскаревим, вказано що розробка документації матиме три стадії: ескізний проект, проект і робочий проект. Однак ні розмірів, ні технічних даних, ні інших деталей таких робіт не вказано.
Третя деталь: для проведення відкритих конкурентних торгів щодо визначення розробника проекту не вистачило 4-х тисяч гривень. На такі види послуг, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», конкурс повинен проводитися на суму від 1,5 мільйона гривень. В даній закупівлі міським посадовцям «не вистачило» для цього всього кілька тисяч гривень. А тому розробника документації визначили без «зайвої» конкуренції.
І четверта деталь, яка викликає найбільше запитань – чому така велика сума за розроблення проектної документації? Адже порівнявши подібні пропозиції на Prozorro, бачимо що вони є значно дешевші. Наприклад, розробка проектно-кошторисної документації для будівництва центру надання адміністративних послуг в Полтаві в того ж архітектора коштувала для полтавчан втричі дешевше.
Крім того, будівля РАЦСу є пам’яткою архітектури місцевого значення, тож реконструкцію такої споруди потрібно погоджувати в обласному управлінні культури. Посадовці управління кажуть, що питання реконструкції не застосовується до пам’яток, тому погодили реставраційне завдання на пристосування Палацу урочистих подій під ЦНАП лише в межах існуючої споруди – про це йдеться у програмі каналу «Суспільне. Волинь».
Більше дізнатись про проект реконструкції ми спробували у самого Анатолія Єскарєва, з яким уклали договір. Розмовляти по телефону він відмовився, посилаючись на зайнятість. Попросив надіслати запитання на електронну скриньку, однак впродовж тижня так і не знайшов часу відповісти на них, а на телефонні дзвінки не відповідав.
До речі, архітектурні пропозиції Анатолія Єскарєва не схвалили в самій Одесі. Кілька років тому одеська міська влада замовила у нього проект Грецького парку, однак у мешканців така концепція викликала обурення. У коментарях на сайті culturemeter.od.ua одесити звинувачують владу у відмиванні коштів через цей проект та у спотворенні справжнього існуючого парку магазинами та ресторанами.
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