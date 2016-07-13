Волинянину вживили пристрій, який «повертає з того світу». ФОТО

У Волинській обласній клінічній лікарні зробили вже другу операцію із імплантації кардіовертера-дефібрилятора, отриманого у рамках програми Світового банку. Завдяки такій співпраці, четверо хворих волинян безкоштовно отримають дороговартісний пристрій-водій ритму серця.Хірургічне втручання відбулося 27 липня.За кошти програми Світового банку лише цьогоріч медзаклад отримає обладання та розхідних матеріалів на майже 42 млн грн. Зокрема, сюди закупили низку високоякісних клапанів, оксигенаторів. Незабаром встановлять апарат штучного кругообігу, ангіограф та УЗД-апарати експертного класу. Нещодавно у медзакладі обладнали рентген-операційну, сумарна вартість приладів якої складає понад 11,7 млн грн.Завідувач відділення електрофізіологічних досліджень серцярозповів, що ренген-операційний блок отримав двокупольний освітлювач, рентгенопроникний стіл, установку для проведення інвазивного ЕФДС та пересувану рентген-установку із можливістю проведення кардіоангіографії.«Апарат прекрасної якості, ми давно його чекали. На ньому провели вже 12 операцій за 5 днів - по 2-3 втручання в день», - розповів лікар.«Рентген-операційну обладнали повністю за кошти Світового банку – встановили обладнання на 700 тисяч доларів, його вже ввели в експлуатацію. Кардіовертер-дефібрилятор, який коштує майже 6,5 тисяч доларів, пацієнт сьогодні отримає безкоштовно», - додав очільник обласного управління охорони здоров’я. Пристрій дозволяє швидко діагностувати порушення ритму та дати імпульс, який його припинить.«При таких порушеннях, які є в нинішнього хворого, шансів за життя майже немає. Із імплантованим приладом він буде нормально жити і працювати. Це високі, хороші технології, які в нас доступні саме завдяки реалізації проект світового банку», - розповів Ващенюк. Світовий банк закупив чотири 2-камерні кардіовертери-дефібрилятори та низку карідостимуляторів, які мешканці області зможуть отримати безкоштовно.На жаль, на Волині, та й в Україні загалом, забезпеченість відповідними пристроями недостатня. Так, в країні встановлюють 1-2 кардіовертери-дефібрилятори на мільйон населення щорічно, тоді як у Європі це показник у сто разів вищий. У Волинській обласній клінічні лікарні, наприклад, минулоріч встановили лише 3 прилади, один із яких виділили з Міністерства охорони здоров’я (цьогоріч, до слова, 3 операції виконали за півроку). Але хворих, які потребують імплантації лише у нашому регіоні – близько сотні.«До цього проекту всі пацієнти, як отримували кардіовертер-дефібрилятор, робили це за власні кошти… Сьогодні операція унікальна тим, що завдяки Світовому банку, ми здешевлюємо операцію для пацієнта десь на 180 тисяч гривень», - додав Біскуп. У випадку наявності пристроїв, у лікарні можуть робити по дві імплантації щоденно.Чотирьох волинян, які безкоштовно отримають дефібрилятори, обрали із числа «найкритичніших». Сьогодні на операцію чекав 56-річний чоловік із проксимальною шлуночковою тахікардією. За словами лікаря, такі люди не хворіють «давно», адже перший же напад за відсутності реанімаційної допомоги, може призвести до смерті.«У даного пацієнта наявні приступи серцебиття шлуночкової тахікардії із частотою 247 ударів за хвилину з втратами свідомості. Фактично, це дорівнює смерті, якщо його не дефірбилювати і не провести невідкладні реанімаційні заходи», - розповів лікар. Натомість за наявності кардіовертера-дефібрилятора, пристрій сам «реанімує» людину.«Це, фактично, швидка допомога, круглий рік і цілодобово з собою. Пристрій виявляє наявність аритмії і проводить лікування електричним способом», - додає Біскуп. Тобто людина отримує розряд після зміни ритму та втрати свідомості.Цікаво, що операцію проводять під місцевою аненстезією, а пацієнт протягом усієї процедури перебуває при свідомості. Перед проведенням втручання лікарні одягають спеціальний одяг, який захищає від опромінення.У ході операції двокамерний кардіовертер вживлюють у лівій підключичній області, його розміщують на грудному м’язі. Лікар виконує розріз, формує кишеню та через ліву підключичну вену заводить до серця два електроди. Один фіксують у порожнині правого шлуночка, інший – у вушку правого пересердя. Шлуночковий електрод є шоковим і саме він дозволяє наносити розряд. Передсердний електрод використовують для стимуляції передсердь та стимуляції електронної активності.«Щоб серце працювало у нормальному, здоровому ритмі, відбувалося скорочення пересердь, а тоді шлуночків, щоб зберігалася послідовність скорочення відділів серця. Це особливість двокамерного кардіовертера», - додав Біскуп.Прилад можна легко пропальпувати під шкірою. Після імплантації його треба ще запрограмувати - цим також займається лікар, який здійснює імплантацію. Налаштування виконують через спеціальний пограматор.«Аби він абсолютно правильно виявляв аритмію та наносив лікування тоді, коли потрібно, щоб не було непотрібних шоків - це досить болюча процедура, якщо відбувається у непідходящий час», - розповів Біскуп. Тому на пристрої вимикають усі необхідні функції і фактично при виїзді з операційної пацієнт вже отримує захист. Зазвичай, вже наступного дня людину виписують додому.Пристрій працює на літієвій батареї, том може відслужити 5-7 років залежно від кількості спрацювань. Він може нанести близько 120 шоків, тобто 120 разів фактично врятувати життя. Після цього його треба замінити.Після операції життя пацієнта змінюється не надто сильно, якщо той не працював монтером високовольтних ліній. Адже після імплантації людям заборонено працювати на такій роботі, користуватися зваркою та є обмеження по медпроцедурах, які можуть «обманути» пристрій, що призведе до спонтанного розряду.Зазвичай операція триває 30-40 хвилин, але сьогодні відбувалася майже годину, адже до Луцька прибув фахівець із Києва. Він допоміг оптимізувати роботу обладнання, щоб у подальшому повністю користуватися його функціоналом.«За згодою пацієнта ми спробували сьогодні всі можливі функції і варіанти роботи з цим апаратом, щоб розширити спектр візуалізації та покращити якість зображення. Загалом операція тривала майже голину часу. Пацієнт задоволений результатами, як і ми – у нас, як завжди, все вийшло, слава Богу. Пацієнт при потребі отримуватиме терапію», - підсумував Біскуп.