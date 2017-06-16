Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО

Олександр Черевко похвалився своєю пасікою.



Світлини з процесу медозбору протоієрей Олександр Черевко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Пульмо, опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Наші бджілки з великим задоволенням діляться медом, яким будемо пригощати прихожан Свято-Миколаївського храму в день пам'яті святих мучеників Макавеїв".





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