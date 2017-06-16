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Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО

Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик з села Пульмо Олександр Черевко похвалився своєю пасікою.

Світлини з процесу медозбору протоієрей Олександр Черевко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Пульмо, опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Наші бджілки з великим задоволенням діляться медом, яким будемо пригощати прихожан Свято-Миколаївського храму в день пам'яті святих мучеників Макавеїв".

Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО

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Теги: пасіка, бджоли, церква
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