Волинський священик похвалився своєю пасікою. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Волинський священик з села Пульмо Олександр Черевко похвалився своєю пасікою.
Світлини з процесу медозбору протоієрей Олександр Черевко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Пульмо, опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Наші бджілки з великим задоволенням діляться медом, яким будемо пригощати прихожан Свято-Миколаївського храму в день пам'яті святих мучеників Макавеїв".
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Світлини з процесу медозбору протоієрей Олександр Черевко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Пульмо, опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Наші бджілки з великим задоволенням діляться медом, яким будемо пригощати прихожан Свято-Миколаївського храму в день пам'яті святих мучеників Макавеїв".
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