Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Сьогодні, 17:51
У центрі Києва під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України одна з учасниць розгорнула прапор Росії.
Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну, - пише Уніан.
Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором". Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.
Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну, - пише Уніан.
Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором". Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.
Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку
Сьогодні, 18:03
Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Волинянину вживили пристрій, який «повертає з того світу». ФОТО
Сьогодні, 17:45
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:38