вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО

Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
У центрі Києва під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України одна з учасниць розгорнула прапор Росії.

Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну, - пише Уніан.

Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором". Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.

Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
Сьогодні, 18:15
Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку
Сьогодні, 18:03
Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Волинянину вживили пристрій, який «повертає з того світу». ФОТО
Сьогодні, 17:45
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет Обидві лаври належатимуть Українській Церкві, - Філарет
14 червень, 09:02
В Україні до 70 парафій УПМ МП змінили патріархат на київський В Україні до 70 парафій УПМ МП змінили патріархат на київський
10 січень, 2016, 05:37
Патріарх Кирил нагородив Кисельова орденом Патріарх Кирил нагородив Кисельова орденом
23 грудень, 2014, 14:42
На 40-му в Луцьку буде справжній духовний центр, - священик На 40-му в Луцьку буде справжній духовний центр, - священик
Сьогодні, 01:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині обрали кращого лісоруба. ФОТО
Сьогодні, 18:15
 0
Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку
Сьогодні, 18:03
 0
Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
Волинянину вживили пристрій, який «повертає з того світу». ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Аварія у Луцьку: зіткнулись Volkswagen і Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8