Учасниця хресної ходи УПЦ МП в центрі Києва розгорнула прапор Росії. ФОТО





Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну, - пише



Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором". Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.



Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Києва під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Руси-України одна з учасниць розгорнула прапор Росії.Інцидент стався на вулиці Грушевського неподалік будівлі Кабміну, - пише Уніан Практично одразу після того, як жінка дістала російський триколор, люди навколо почали називати її "провокатором". Згодом до неї підійшли поліцейські та сказали прибрати прапор, який вірянка до того ж несла догори дриґом.Також у колоні був помічений чоловік, який ніс фотографію із зображенням голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

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