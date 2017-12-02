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Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку

Серед ночі у Львові лучанин викрав іномарку
У Львівській області лучанин викрав автівку у свого земляка.

В Галицький відділ поліції 26 липня звернувся із заявою 30-річний житель Волинської області, - повідомили у прес-службі львівської поліції.

За словами чоловіка, уночі невідома особа викрала його автомобіль «Mazda Premacy», який знаходився на вулиці Кривоноса у Львові. Сума заподіяних збитків – майже 45 400 гривень.

Викрадену «Мазду» правоохоронці зупинили у селі Малехів Жовківського району близько 11.10. З’ясувалося, що 28-річний житель Луцька, який знаходився за кермом, не має ні посвідчення водія, ні жодних документів на авто.

Автомобіль вилучили, а зловмисника затриманий в порядку, передбаченому ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

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Теги: поліція, автомобіль, кримінал, крадіжка
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